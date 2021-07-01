Из Нацбанка ушел третий директор департамента за сутки
Директор департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины (НБУ) Олег Новаковский, отвечающий в том числе за рефинансирование, завершает работу на должности.
Об этом Новаковский сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины. Самый главный итог – с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому, что так решило руководство", – сообщил Новаковский.
Он также указал на негативные изменения после смены главы Нацбанка год назад, отметив, что в НБУ "забытые совковые практики" восстановили быстрее, чем за год.
Как сообщалось, накануне директор Департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз объявил, что руководящий состав департамента в полном составе подал в отставку.
По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
После этого директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук также сообщил о своем решении завершить работу на должности, подтвердив опасения Бевза в части изменения политик регулятора.
Будь ласка, зачекайте...
В Нацбанке сейчас настоящий апокалипсис, который коснется всех
Головка НацБанка Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году.
Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ.
Об отставке заявили почти все руководители - от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений.
Причину отставки я процитирую - «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе».
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет.
Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования - один из ключевых. Это не то, что они лицензию выдали и потом сидят курят - это департамент согласовывал менеджмент всех банков, доступ на рынок новых банков и компаний, проверял изменения в капитале и структуру акционеров, эм энд эй, оценку корпуправления и много-много чего еще.
Потому и Департамент один из самых больших в НБУ. Именно в этом департаменте информация от пруденции, надзора, мониторинга и многого другого превращалась в собственно юридические последствия, которые голосовало Правление НБУ.
Следом за Департаментом лицензирования (и в поддержку их позиции), ушел глава Департамента Финансовой стабильности Виталий Ваврищук. Принципы финансовой стабильности с Кириллом Шевченко тоже несовместимы оказались. Или одно, или другое.
Отдельного поста Ваврищук не писал, просто присоединился к заявлению команды Департамента лицензирования. Аналогично в комментариях к посту Бевза о своем решении покинуть Национальный Банк заявила также начальница проектов и программ Департамента лицензирования Наталья Гудыма.
Я опросил рынок - все в панике, потому что уходят не «7 трудовых единиц», как пишет пресс-служба НБУ - уходят ключевые сотрудники, которые годами все это держали на плечах и отбивали схемщиков.
Дело в том, что при таком массовом увольнении просто не выйдет поднять сотрудников с уровней ниже, потому что ушли почти все, кто принимал решения. Ушли, понимая что решения им принимать никакие больше не дадут, а надо будет только подписывать принятые кем-то еще решения. Теперь придется набрать новых людей со стороны. Людей с красивыми резюме, которые подпишут что угодно.
Постоянные читатели моих заметок знают, что в последний год из НБУ увольняются люди вопреки своей воле, даже если подают заявление, где написано, что «прошу уволить меня по собственному желанию». Этот случай абсолютно аналогичный.
Руководство Департамента лицензирования прямо заявило, что они хотят работать в Нацбанке. Но не могут, потому что осознают, что будет со страной, если они будут работать плохо. А работать хорошо им не дают. Хороший самурай в ситуации позор или смерть, всегда, не задумываясь, выбирает смерть. Вот они и выбрали.
И это почти не фигура речи. Одновременное публичное увольнение и заявление о настоящих причинах увольнения - это очень смелый шаг, учитывая какая круговая порука в банках и какие потенциально Кирилл может устроить им проблемы. Именно поэтому все начали увольняться одновременно: чтобы он не мог догнать каждого поодиночке.
В отличие от той же Рожковой, у сотрудников департамента лицензирования НБУ не было возможности послать Кирилла куда подальше: их должности ничем не защищены, и каждый день они подписывают сотни документов.
Вот список людей, которые рискнули своей карьерой, для того чтобы сообщить всей стране и всему банковскому сектору, что нас ждут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Директор департаменту ліцензування - Олександр Бевз
Заступниця директора департаменту - Катерина Жебанова
Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Dmytro Tkachuk та його заступник Bohdan Ilchenko
Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитрий Смаль
Начальник управління Romaniuk Vadym, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи
Заступник начальника експертно-аналітичного управління Dasha Dashkevych та головні експерти цього управління Evgen Vorobyov та Stefan Dzhenkov
Керівник проектів і програм Департаменту ліцензування Наталія Гудима
Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук
Я бесконечно благодарен всем этим людям за их поступок. Догадываюсь, чего вам это стоило, благодарю и надеюсь что мы все, гражданское общество и политики, как-то сможем вам помочь.
Я бесконечно благодарен и тем, кто остается в системе НБУ и противодействует банде Шевченко, не давая им узурпировать НБУ. Если вы читаете эти слова - вы и есть сопротивление. Спасибо вам.
Централизация принятия решений Шевченко и его привычка самому указывать всем, что им делать и куда идти, делают невозможным качественную и ответственную работу всех ключевых структур в Нацбанке. Нет теперь никакой экспертности ни в каких вопросах, есть воля начальничка, которую надо выполнять. А мнение свое лучше оставить при себе, а в идеале вообще желательно его не иметь.
Остаются отдельные очаги сопротивления, но на каждого из оставшихся у главы НБУ Кирилла Шевченка и его друзей коррупционеров хватит карательных мер.
Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
Что на все это говорит сам НБУ?
Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования - 107 единиц, и все как один готовы к работе. Так и написали - «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка, блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим.
Технократы!
И весь юмор вот в чем: на самом деле, в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107.
Вот такие у нас технократы.
Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике. Ну, или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
Ну это публично.
А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет.
Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис, потерял лишь ОДИН банк.
Ну, как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
Но теперь людей с принципами выжили, и наберут новых.
Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич, потея, пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо.
Дальше начнется спуск в бездну.
По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей, новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику - в бездну.
Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" - продлилось не дольше пары месяцев.
Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться этой рамкой, которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
И это почувствует на себе каждый украинец.
упд. Пока я писал свой пост, стало известно об увольнении Артема Клюка - начальника управления рисков Департамента финстабильности. Также, Лига анонсировала увольнение ТРЕТЬЕГО(!!!) главы департамента - глава Депаратамента выездных проверок Новиков - тоже уходит.
Упд2. Еще один. Сегодня сообщили, что увольняется Олег Новаковский - Директор Департаменту супроводження кредитів, який відповідає, зокрема, за рефінансування.
Постоянные читатели моих заметок знают, что в последний год из НБУ увольняются люди вопреки своей воле, даже если подают заявление, где написано, что «прошу уволить меня по собственному желанию». Этот случай абсолютно аналогичный.
Руководство Департамента лицензирования прямо заявило, что они хотят работать в Нацбанке. Но не могут, потому что осознают, что будет со страной, если они будут работать плохо. А работать хорошо им не дают. Хороший самурай в ситуации позор или смерть, всегда, не задумываясь, выбирает смерть. Вот они и выбрали.
И это почти не фигура речи. Одновременное публичное увольнение и заявление о настоящих причинах увольнения - это очень смелый шаг, учитывая какая круговая порука в банках и какие потенциально Кирилл может устроить им проблемы. Именно поэтому все начали увольняться одновременно: чтобы он не мог догнать каждого поодиночке.
В отличие от той же Рожковой, у сотрудников департамента лицензирования НБУ не было возможности послать Кирилла куда подальше: их должности ничем не защищены, и каждый день они подписывают сотни документов.
Вот список людей, которые рискнули своей карьерой, для того чтобы сообщить всей стране и всему банковскому сектору, что нас ждут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Директор департаменту ліцензування - Олександр Бевз
Заступниця директора департаменту - Катерина Жебанова
Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Dmytro Tkachuk та його заступник Bohdan Ilchenko
Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитрий Смаль
Начальник управління Romaniuk Vadym, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи
Заступник начальника експертно-аналітичного управління Dasha Dashkevych та головні експерти цього управління Evgen Vorobyov та Stefan Dzhenkov
Керівник проектів і програм Департаменту ліцензування Наталія Гудима
Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук
Я бесконечно благодарен всем этим людям за их поступок. Догадываюсь, чего вам это стоило, благодарю и надеюсь что мы все, гражданское общество и политики, как-то сможем вам помочь.
Я бесконечно благодарен и тем, кто остается в системе НБУ и противодействует банде Шевченко, не давая им узурпировать НБУ. Если вы читаете эти слова - вы и есть сопротивление. Спасибо вам.
Централизация принятия решений Шевченко и его привычка самому указывать всем, что им делать и куда идти, делают невозможным качественную и ответственную работу всех ключевых структур в Нацбанке. Нет теперь никакой экспертности ни в каких вопросах, есть воля начальничка, которую надо выполнять. А мнение свое лучше оставить при себе, а в идеале вообще желательно его не иметь.
Остаются отдельные очаги сопротивления, но на каждого из оставшихся у главы НБУ Кирилла Шевченка и его друзей коррупционеров хватит карательных мер.
Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
Что на все это говорит сам НБУ?
Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования - 107 единиц, и все как один готовы к работе. Так и написали - «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка, блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим.
Технократы!
И весь юмор вот в чем: на самом деле, в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107.
Вот такие у нас технократы.
Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике. Ну, или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
Ну это публично.
А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет.
Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис, потерял лишь ОДИН банк.
Ну, как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич, потея, пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо.
Дальше начнется спуск в бездну.
По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей, новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику - в бездну.
Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" - продлилось не дольше пары месяцев.
Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться этой рамкой, которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
И это почувствует на себе каждый украинец.
упд. Пока я писал свой пост, стало известно об увольнении Артема Клюка - начальника управления рисков Департамента финстабильности. Также, Лига анонсировала увольнение ТРЕТЬЕГО(!!!) главы департамента - глава Депаратамента выездных проверок Новиков - тоже уходит.
Упд2. Еще один. Сегодня сообщили, что увольняется Олег Новаковский - Директор Департаменту супроводження кредитів, який відповідає, зокрема, за рефінансування.