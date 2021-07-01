СБУ обнаружила схему трудоустройства украинцев в ОПК России

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила противоправную схему привлечения Российской Федерацией трудовых мигрантов из Украины. Украинцев хотели использовать на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, такое трудоустройство противоречит требованиям ст. 9 и 12 закона "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" и решению СНБО от 27 августа 2014 год "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики".

Оперативники СБУ установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил Федеральной службы безопасности РФ.

По данным СБУ, к схеме был привлечен бывший работник одного из конструкторских бюро, ныне входящего в ГК "Укроборонпром". Имея специальную профессиональную подготовку в качестве инженера-технолога, он принимал участие в строительстве (обеспечивал качество производства и оказывал техническую помощь) противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

По результатам досудебного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Материалы направлены на рассмотрение суда.