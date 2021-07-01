Денежные переводы от заробитчан превысили $5 миллиардов с начала года, – НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в январе-мае 2021 года составил $5,1 млрд, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Finbalance.

В том числе поступления по официальным каналам составили $3,18 млрд, апо неформальным каналам – $1,92 млрд.

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в апреле составил $1,09 млрд, что на 26,4% больше, чем годом ранее ($865 млн).

За январь-апрель в Украину поступило $4 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($3,74 млрд),