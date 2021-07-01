Рада одобрила реформу градостроительства (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5655 в первом чтении проголосовали 309 народных депутатов.

Целью принятия документа в пояснительной записке указано "обеспечение реализации реформы государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности".

В том числе, вводится государственная регистрация в сфере градостроительной деятельности, разграничиваются полномочия органов градостроительного контроля и градостроительного надзора, для решения вопроса о привлечении к ответственности объектов надзора предлагается создать Градостроительный палату и тому подобное.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что исполнительные органы местного самоуправления получат полномочия осуществлять градостроительный контроль , а нотариусы смогут выполнять функции государственного регистратора в сфере градостроительной деятельности.

В целом проектом закона предлагается внести изменения в 27 законодательных актов. В частности, исключается целый ряд положений законов "Об основах градостроительства" и "Об архитектурной деятельности".

Также Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №5656 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении административных сборов за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности.

"Законопроект №5656 дополняет законопроект №5655 и предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс относительно распределения административного сбора при регистрации госрегистраторами права на выполнение строительных и подготовительных работ. Предлагается поступления от админсбора распределить на две части: 70% зачислять в местные бюджеты, 30% – в государственный бюджет и использовать их для поддержки е-системы в сфере строительства", – сообщила в ходе заседания народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа"), передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость внесения таких изменений обусловлена передачей государственным регистраторам полномочий по предоставлению административных услуг в виде подтверждения факта получения права на выполнение стройработ, а также прекращение такого права, завершения подготовительных работ к демонтажу объектов, ввода в эксплуатацию объектов и запись об этом в реестре строительной деятельности.

Кроме того, введение админсборов за такие услуги позволит финансово обеспечивать ведение Единой государственной е-системы в сфере строительства.