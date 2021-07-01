Экспорт зерновых за год сократился до 49 миллионов тонн, – УЗА

По оценкам аналитиков Украинской зерновой ассоциации, Украина за маркетинговый год 2020/2021 экспортировала 48,8 млн тонн зерновых и масличных культур из урожая 84,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба УЗА, экспорт пшеницы достиг предельного показателя прогнозируемого в Меморандуме между участниками рынка и профильным министерством и составил 16,5 млн тонн (предельный объем прогнозировался на уровне 17,5 млн тонн) при урожае пшеницы в 2020 году 25,3 млн тонн.

Также Украина экспортировала 4,2 млн тонн ячменя из валового урожая около 8 млн тонн и 23,5 млн тонн кукурузы (что тоже ниже прогнозируемого предельного объема в 24 млн тонн) при валовом урожая около 30 млн тонн. Также было экспортировано 2,4 млн тонн рапса при урожае около 2,6 млн тонн и около 1,5 млн тонн сои при валовом урожае 2,7 млн тонн.

Согласно прогнозу УЗА, в новом сезоне благодаря благоприятным погодным условиям Украина может получить новый рекордный урожай свыше 100 млн тонн зерновых и масличных. При таких условиях экспорт из Украины зерновых и масличных в следующем сезоне может достичь отметки сезона 2019/2020 и составить около 62,3 млн тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) – это объединение производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции. В 2020 году Украина экспортировала зерновых на сумму $9,4 млрд.

Ранее в Минагрополитики прогнозировали, что урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году может превысить 100 млн тонн.