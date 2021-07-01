Портовый оператор DP World купил провайдера логистических услуг Syncreon за $1,2 миллиарда
Портовый оператор DP World приобрел американского провайдера логистических услуг Syncreon за $1,2 млрд.
Об этом говорится в сообщении DP World, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщается, сделку планируется закрыть во втором полугодии 2021 года.
Приобретение Syncreon, который фокусируется на создании цепочек поставок для автомобильной и технологической отраслей и управлении ими, позволит DP World предложить владельцам грузов комплексные решения.
DP World сообщила, что Syncreon владеет 91 площадкой в 19 странах и обслуживает крупный и диверсифицированный портфель клиентов, состоящий из транснациональных компаний.
Syncreon в 2020 финансовом году получила выручку в размере $1,1 млрд, при этом 57% пришлось на регион Европы, Ближнего Востока и Африки, а 47% - на США.
"Доступ Syncreon к крупным быстрорастущим технологической и автомобильной отраслям представляет собой существенную возможность для роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.
Ранее сообщалось, что представители эмиратской компании DT World, которая принадлежит одному из крупнейших портовых операторов мира DP World и специализируется на решениях и услугах по содействию торговле, используя новейшие технологии, намерены предложить Украине сотрудничество в реформировании, модернизации украинской таможни, упрощении, ускорении и улучшении ее работы.
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