Портовый оператор DP World купил провайдера логистических услуг Syncreon за $1,2 миллиарда

Портовый оператор DP World приобрел американского провайдера логистических услуг Syncreon за $1,2 млрд.

Об этом говорится в сообщении DP World, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, сделку планируется закрыть во втором полугодии 2021 года.

Приобретение Syncreon, который фокусируется на создании цепочек поставок для автомобильной и технологической отраслей и управлении ими, позволит DP World предложить владельцам грузов комплексные решения.

DP World сообщила, что Syncreon владеет 91 площадкой в 19 странах и обслуживает крупный и диверсифицированный портфель клиентов, состоящий из транснациональных компаний.

Syncreon в 2020 финансовом году получила выручку в размере $1,1 млрд, при этом 57% пришлось на регион Европы, Ближнего Востока и Африки, а 47% - на США.

"Доступ Syncreon к крупным быстрорастущим технологической и автомобильной отраслям представляет собой существенную возможность для роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Ранее сообщалось, что представители эмиратской компании DT World, которая принадлежит одному из крупнейших портовых операторов мира DP World и специализируется на решениях и услугах по содействию торговле, используя новейшие технологии, намерены предложить Украине сотрудничество в реформировании, модернизации украинской таможни, упрощении, ускорении и улучшении ее работы.