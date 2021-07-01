Нацбанк спрогнозировал дальнейшее сокращение количества небанковских финкомпаний

Тенденция к сокращению количества участников небанковского финансового рынка будет продолжаться, и в большинстве случаев это будет происходить путем добровольного ухода компаний.

Такой прогноз озвучила директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

По словам Максимчук, на сегодняшний день в государственном реестре небанковских финансовых учреждений числятся 181 страховая компания, 308 кредитных союзов, 958 финансовых компаний, 287 ломбардов и 138 лизингодателей.

За последний год количество небанковских финансовых компаний сократилось на 103. При этом сокращение было характерно для всех видов деятельности небанковского сектора. Кроме того, для страховщиков, кредитных союзов и ломбардов эта тенденция является характерной в течении последних пяти лет.

По словам Максимчук, наиболее за год сократилось количество участников страхового рынка. С него ушли 34 страховые компании, в частности, занимавшиеся внутренним перестрахованием. Новых страховщиков в течение последнего года зарегистрировано не было. Аналогичная тенденция наблюдается и в секторе кредитных союзов.

Наибольшее количество новых зарегистрированных финансовых организаций среди финансовых компаний. В целом на рынок зашло 53 новых игрока, 73 вышли с рынка.

При этом Максимчук отметила две основные причины выхода с рынка. Во-первых, уходили компании, которые практически не осуществляли деятельность, во-вторых, покидали рынок те, которые имели нарушения нормативов и решили добровольно уйти с рынка, таким образом сохранив репутацию своего руководства, для которого принудительное выведение с рынка путем аннулирования лицензии как меры воздействия повлекло бы негативные последствии.

По словам Максимчук, из 10 страховых компаний, у которых были приостановлены лицензии за нарушение нормативов платежеспособности по итогам второго полугодия 2020 года, семь подали заявления о добровольном уходе с рынка, три компании пока не предоставили в НБУ информацию об устранении нарушений.

Она также отметила, что наиболее сложным моментом при переходе рынка под регулирование НБУ была подача отчетности, поскольку требования к ней отличались от формы информации, подаваемой Нацкомфинуслуг. В связи с этим во втором полугодии 2020 года НБУ не применял штрафных санкций в отношении компаний, подавших отчетность не в полном объеме и в положенный срок. Однако по итогам первого квартала текущего года за такие нарушения уже налагались штрафы от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк установит требования к раскрытию информации небанковских финучреждений.