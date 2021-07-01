Дефицит внешней торговли товарами сократился за полгода до $1,3 миллиарда, – Таможенная служба

По данным Государственной таможенной службы, по итогам первого полугодия экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30,6% – до $29,97 млрд, а импорт – на 28,4% - до $31,22 млрд.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1,25 млрд (за первое полугодие 2020 года – $1,36 млрд), передает Finbalance.

"Имеем за два года сокращение отрицательного сальдо на 60% (с $3,16 млрд до $1,25 млрд). Вторая хорошая новость – экспорт в ЕС вырос на 45% по сравнению с первым полугодием прошлого года и достиг отметки в $12,3 млрд. По сравнению с первым полугодием 2019 года это +20%", – рассказал заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка.

По его словам, экспорт в Китай тоже растет аналогичными темпами: +42,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года, но в сравнении с первым полугодием 2019 года – уже +175% (с $1,56 млрд до $4,28 млрд).

"Мы снова в существенном положительном сальдо с нашим соседом-партнером-конкурентом Турцией. $460 млн в плюс за первое полугодие этого года (в прошлом году за первые шесть месяцев мы торговали фактически в уровень, положительное сальдо составляло $80 млн). В целом экспорт Турции вырос в первом полугодии по сравнению с первым полугодием прошлого года на 51%, до $1,79 млрд. Причины такого роста очевидны – бум на commodities в свете оживления экономики. Это не просто рост цен, иногда это дефицит и ажиотаж", – добавил Качка.

В то же время он обратил внимание на промышленные товары: "По этим группам мы имеем традиционно отрицательное сальдо. Но экспорт в первом полугодии вырос +32%, до $2,4 млрд. И это также на $366 млн больше, чем в первом полугодии 2019 года. И для оптимизма – мебель. $510 млн за первое полугодие этого года. Это на 56,2% больше, чем в первое полугодие 2019 года и на 73,6% больше чем в первое полугодие 2020 года".

По экспорту кондитерских изделий первое полугодие этого года также является удачным. Экспорт этих товаров составил $294 млн, что на 30,9% больше чем в первое полугодие прошлого года. Это при том, что конкуренция на этих рынках усиливается и из-за подорожания ингредиентов и из-за новых преград в Беларуси.

"В целом эти все цифры не означают, что мы решили структурные проблемы в торговле (и доминирование commodities, и выравнивание условий доступа на рынки с ключевыми партнерами и недостаточную финансовую поддержку экспорта). Эти цифры скорее являются свидетельством того, что украинский бизнес конкурентоспособен несмотря на кризисы и вызовы", – резюмировал Качка.