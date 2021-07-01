Кабмин утвердил эксперимент по введению компьютерного тестирования для моряков
С 1 сентября 2021 года стартует экспериментальный проект по CES-тестированию моряков. Он позволит украинским морякам подтверждать квалификацию благодаря компьютерному тестированию.
Кабинет министров принял соответствующее постановление и утвердил Порядок реализации проекта, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры
"Использование такого метода оценки знаний позволит минимизировать человеческий фактор и устранить коррупционные риски. Результаты тестирования и сертификат формируются автоматически и передаются в информационно-телекоммуникационную систему. Дополнительным предохранителем является то, что физический процесс экзамена записывается с помощью аудио- и видеотехники. Мы надеемся, что эксперимент будет успешным, и мы введем CES-тестирование как основной метод сертификации украинских моряков", - рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
В рамках эксперимента будет использоваться система компьютерного тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0, разработчиком которой является норвежская компания "Seagull Maritime AS". CES-тест является одним из самых распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях. Система содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.
Экспериментальное компьютерное тестирование будет проходить следующим образом:
- перечень тестовых вопросов, варианты ответов размещается на официальном сайте Морской администрации.
- тестирование происходит на специальных автоматизированных рабочих местах - во избежание внешнего вмешательства в процесс и отсутствия доступа выпускника/моряка к информационным ресурсам в интернете.
- во время прохождения экзамена используются технические средства контроля, в том числе аудио- и видеофиксация. Материалы записей хранятся в Морской администрации в течение шести месяцев. В случае обжалования результатов тестирования копии записей процесса предоставляются по запросу выпускника/моряка.
- тест считается успешно составленным, если выпускник/моряк дал правильные ответы на 70% вопросов и более.
- сразу после окончания экзамена студента/моряка знакомят с результатами. Система автоматически формирует сертификат, председатель ДКК заверяет его с помощью электронно-цифровой подписи. Каждый сертификат автоматически сохраняется в системе в электронном виде, а выпускник/моряк получает его на месте в бумажном виде.
- выпускнику, который успешно сдал тестирование, получил документ об образовании и выполнил требования Положения о званиях лиц командного состава морских судов и порядке их присвоения, выдается Протокол заседания ДКК.
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