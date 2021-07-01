Кубраков признал нехватку топлива для локомотивов "Укрзализныци"

АО "Укрзализниця" испытывает нехватку дизтоплива, но она должна быть преодолена уже в ближайшие дни.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил во время онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

"Я непосредственно вижу, сколько отгружается и что происходит с топливом. Сегодня-завтра дефицит будет преодолен", – заявил Кубраков.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" уже не имеет запасов топлива, и более 60 грузовых поездов стоят без движения.

В свою очередь пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что 1 июля компания заключила рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива с 8 трейдерами. В частности, контракт подписан с такими компаниями: ОККО, "Торум", "Сокар Украина", "Газтрим", "Альянс Энерго Трейд", "Ойл Трейд 2018", "Ливайн Торг" и "Мартин Трейд".

Ранее отраслевое издание enkorr со ссылкой на внутренние документы "Укрзализныци" сообщило, что с 30 июня движение грузовых поездов компании под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов.

В частности, по информации главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко, на конец дня 29 июня остатки топлива по станции "Покровск" составляли 30,8 тонн, на ст. "Поголи" – 8 тонн, на ст. "Коростень" – 49 тонн, на ст. "Ковель" – 8 тонн, на ст. "Черновцы" – 15 тонн. Склад ТНТС депо "Волноваха" резерва топлива не имел вообще.

Из-за отсутствия топлива по состоянию на 30 июня на региональных филиалах АО "Укрзализныця" оставлены на станционных колеях 59 грузовых поездов, отставлены в резерв управления железной дороги 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.