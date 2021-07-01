БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1664 відвідувача онлайн
Новини
407 0
залізниця (792) Укрзалізниця (4644) дизпаливо (1268) Кубраков Олександр (181)

Кубраков признал нехватку топлива для локомотивов "Укрзализныци"

Кубраков признал нехватку топлива для локомотивов

АО "Укрзализниця" испытывает нехватку дизтоплива, но она должна быть преодолена уже в ближайшие дни.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил во время онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

"Я непосредственно вижу, сколько отгружается и что происходит с топливом. Сегодня-завтра дефицит будет преодолен", – заявил Кубраков.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "Укрзализныця" уже не имеет запасов топлива, и более 60 грузовых поездов стоят без движения.

В свою очередь пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что 1 июля компания заключила рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива с 8 трейдерами. В частности, контракт подписан с такими компаниями: ОККО, "Торум", "Сокар Украина", "Газтрим", "Альянс Энерго Трейд", "Ойл Трейд 2018", "Ливайн Торг" и "Мартин Трейд".

Ранее отраслевое издание enkorr со ссылкой на внутренние документы "Укрзализныци" сообщило, что с 30 июня движение грузовых поездов компании под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов.

В частности, по информации главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко, на конец дня 29 июня остатки топлива по станции "Покровск" составляли 30,8 тонн, на ст. "Поголи" – 8 тонн, на ст. "Коростень" – 49 тонн, на ст. "Ковель" – 8 тонн, на ст. "Черновцы" – 15 тонн. Склад ТНТС депо "Волноваха" резерва топлива не имел вообще.

Из-за отсутствия топлива по состоянию на 30 июня на региональных филиалах АО "Укрзализныця" оставлены на станционных колеях 59 грузовых поездов, отставлены в резерв управления железной дороги 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 