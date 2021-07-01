"Укрзализныця" возобновила сообщение со Словакией

АО "Укрзализныця" 1 июля восстановило международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Как отмечает пресс-служба компании, это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железнодорожных операторов и в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Так, ежедневно будут курсировать две пары поездов № 960/961 и № 962/963 Кошице – Мукачево – Кошице составами дизель-поездов словацкого оператора ZSSK.

Поезд № 960 Кошице – Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 приезжать в Чоп и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. В обратном направлении поезд № 961 Мукачево – Кошице будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывать в Кошице.

В свою очередь поезд № 962 будет отправляться из Кошице в 11:51, прибывать в Чоп в 14:51 и в Мукачево – в 16:53. Обратно поезд №963 из Мукачево будет отправляться в 18:16 с прибытием в Кошице в 21:33.

Также в "Укрзализныце" сообщили о возобновлении курсирования поездов № 8862/8861 Кошице – Чоп и № 8860/8863 Чьерна над Тисой – Чоп формирования ZSSK. Они будут курсировать ежедневно до 11 декабря 2021 года.

"Восстановление и развитие международного железнодорожного сообщения – один из приоритетов работы пассажирского хозяйства "Укрзализныци". Сейчас уже восстановлено железнодорожное сообщение с Австрией, Венгрией и Словакией. Переговоры по сообщению с Польшей продолжаются, надеюсь, уже скоро мы восстановим скоростные маршруты в Перемышль", – подчеркнул и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.