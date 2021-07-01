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Рада одобрила закупку локомотивов и автолестниц за счет кредита Франции на 1 миллиард евро (обновлено)

Рада одобрила закупку локомотивов и автолестниц за счет кредита Франции на 1 миллиард евро (обновлено)

Верховная Рада ратифицировала четыре межправительственных соглашения с Францией на общую сумму 1,3 млрд евро, из которой более 1 миллиарда евро составят французские кредиты.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие решения были приняты за наседании парламента в среду, 1 июля.

В частности, Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Франции об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". За принятие законопроекта №0116 в целом проголосовали 331 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ратификация соглашения позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская зализныця" путем закупки 130 грузовых электрических локомотивов (80 двухсистемных и 50 односистемних) со значительной локализацией производства в Украине на общую сумму 900 млн евро. Из них 750 млн евро составят кредитные средства, предоставленные французской стороной на срок до 14 лет.

Кроме того, ратифицирован межправительственный Рамочный договор с Францией о поддержке усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды Украины от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект №0115 поддержали 338 нардепов.

Договор предусматривает закупку 370 французских пожарных автолестниц на общую сумму 300 млн евро. Из этой суммы 255 млн евро составят кредитные средства, предоставленные французской стороной.

Кроме того, Верховная Рада ратифицировала два договора с Францией о поддержке проектов по улучшению водоснабжения в Киеве и Луганской области, которые предусматривают получение Украиной двух кредитов на эти цели на общую сумму 140 млн евро.

Как сообщалось, в мае Украина и Франция подписали рамочных соглашения на поставку 130 электровозов на сумму до 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше.

Напомним, в 2020 году Украина ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 137 млн евро. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

Госпредприятие МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

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Топ коментарі
+8
О, автолестницы !!! Они так нужны невакцинированной...с урезанными субсидиями пенсионарем , соокращёнными военными программами Украине.... этот миллиард невозможно было бы потратить лучше, чем на автолестницы...
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01.07.2021 16:22
+6
А кто отдавать будет ваши кредиты? Укрзализныця? Так она всегда банкрот. И почему Ахметов для перевозки своего угля сам себе не купит локомотивы? Почему Ахметов только чистую прибыль себе считает
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01.07.2021 15:26
+6
Нужно запретить полностью брать кредиты! Сколько можно загонять Украину в нищету. Эти вонючие политики привыкли тратить чужие деньги и потом не отвечать за их возврат. За это нужно карать тюрьмой!!! Всех до одного, кто взял кредит и не отдал и повесил долг на Украину. За это вообще надо их сжигать живьем!
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01.07.2021 16:22
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А кто отдавать будет ваши кредиты? Укрзализныця? Так она всегда банкрот. И почему Ахметов для перевозки своего угля сам себе не купит локомотивы? Почему Ахметов только чистую прибыль себе считает
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01.07.2021 15:26 Відповісти
Тут Гудок ні до чого. Скоріше Рюкзаков місце вигріває собі, щоб було де старість зустрічати.
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01.07.2021 15:40 Відповісти
ты и будешь отдавать кредит
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01.07.2021 16:07 Відповісти
По той-же причине, когда он забрал все грузовsе вагонs у ДП в аренду за 1 гривну.
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01.07.2021 17:34 Відповісти
А ты азартен Арамоша)
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01.07.2021 15:29 Відповісти
В кредит - это еще дороже получится. Идиоты во власти!
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01.07.2021 16:19 Відповісти
Нужно запретить полностью брать кредиты! Сколько можно загонять Украину в нищету. Эти вонючие политики привыкли тратить чужие деньги и потом не отвечать за их возврат. За это нужно карать тюрьмой!!! Всех до одного, кто взял кредит и не отдал и повесил долг на Украину. За это вообще надо их сжигать живьем!
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01.07.2021 16:22 Відповісти
О, автолестницы !!! Они так нужны невакцинированной...с урезанными субсидиями пенсионарем , соокращёнными военными программами Украине.... этот миллиард невозможно было бы потратить лучше, чем на автолестницы...
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01.07.2021 16:22 Відповісти
Без автолестниц -никуда. Не, ну можно еще автоцистерны, автозаки там, автоклавы.. Даже не знаешь-будет ли конец у этой дебиловоровайки?
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01.07.2021 22:27 Відповісти
Какая то очень интересная цена у этих автолестниц:
"Договор предусматривает закупку 370 французских пожарных автолестниц на общую сумму 300 млн евро." т.е. 1 лестница = 810 тыс. евро...
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02.07.2021 06:05 Відповісти
Будмм закупать локомотивы у Франции за счет кредита , а кредит за чей счет , за счет бюджета, значит народа. Нет что бы не красть на ОВГЗ , дорогах и многом другом а дать нашим предприятиям заказ, что бы украинцы получили зарплаты и налоги на пенсии и медицыну освиту и армию, так Зеленский и слуги Сороса кормят другие страны, а самим померай от нехватки вакцын и кислорода,бо мы держава бідна, а в ответ одно Зе-занепокення.
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01.07.2021 16:40 Відповісти
140 лямов, на модернизацию домов Тищенка Коляна и его родственников ??? У Киева, у столицы, где собрано всё бабло страны- нет денег сделать водоснабжение ???
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01.07.2021 17:16 Відповісти
Покупать готовые изделия, товары и системы из цивилизации - всегда более прогрессивно ежели что-то скрести по пост-совковым сусекам. С другой стороны, приобретение за кредитные средства - это поддержка чужого производителяю. Да и отдавать кредиты - придётся. Выгода же в том, что ссуды живыми деньгами не разворуют и, необходимое стране появится, фактически - мгновенно...
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01.07.2021 18:21 Відповісти
- Смотри дорогая берем кредит на тебя, я покупаю мерседес на себя и буду возить свою принцессу.
- Супер, но отдавать с чего?
- Отдавать будет твой будущий муж.
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01.07.2021 18:56 Відповісти
Французы молодцы, дают кредит под проценты и обеспечивают работой свои заводы, двойная выгода. Эх жаль не сказано под какой процент разводят лохов.
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01.07.2021 18:56 Відповісти
Я ще можу зрозуміти, коли за кредитні гроші купляються засоби виробництва, за допомогою яких буде створюватись прибуток, з якого можна повернути кредит. Ну накуя брати кредит в 300 мільонів евро на пожежні драбини?
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01.07.2021 23:03 Відповісти
лоха не грех и кинуть - народная мудрость.... дураков нужно грабить
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02.07.2021 05:53 Відповісти
Один з капітальних недоліків демократії це влада тимчасово обраних осіб. Таким потрібно 1) розрахуватися з спонсорами за виборчу кампанію; 2) заробити собі у владі та свої дітям і внукам на заможне життя якнайбільше; 3) зібрати кошти на наступні вибори. Знаходячись у владі тимчасово і короткий термін такі "обранці" набирають кредитів і започатковують провальні популістські проекти розплачуватись за які будуть наступні покоління і при цьому повністю уникають будь якої відповідальності. Саме тому будь яка конституційна монархія є економічно та соціально більш успішною бо монарху не потрібно постійно доводити своє право на владу (народження), він зобовязаний забезпечити добробут громадян і якщо не справиться то йому "відрубають голову" а його династія припинить існування. Для цього монарх оточує себе елітою - видатними громадянами та військовими - яких винагороджує.
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02.07.2021 03:59 Відповісти
но это не про нас..... или адинцарь адиннарот
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02.07.2021 05:52 Відповісти
такие вот они кредиты вместо того что бы просто купить ещё и процентики сверху... отето блть
бизнес называется.....
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02.07.2021 05:50 Відповісти
Причина не живем по конституции ст.142,143 а потом пеняем что рожа крива. Призанться пора мы до демократии так не дросли после совка. Просвита и только правова, а потом все остальное. Но ОПГ под вывеской госудурство успешно дурить голову видосиками, верой, патриотизмом. невежственым аборигенов удушая их корупцией. Одна надежда попасть
в слуги этой системе и стать винтиком корупциидля Але ж это трудно, но просвитой заниматься непристижно . Лучше научиться грабить себе подобных с помощью государства, вот и вся наша мораль. Доказ тому Наем с Лещинком. Так шо выход как и всегда делать все самому для себя грамотно с однодумцями
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02.07.2021 09:51 Відповісти
Ржу не могу Франция предоставила кредит на закупку французских локомотивов и пожарных автолестниц. Т.е. Франция за счет Украины поднимает и поддерживает свое производство. А для граждан, которые вполне закономерно задают вопрос: Где тут интересы украинской экономики, по хитрожопому написали " ...со значительной локализацией производства в Украине ..." Из предыдущих подобных контрактов, мы знаем, что никакой локализации не будет (от слова совсем). А тем временем ДЭВЗ (когда-то крупнейший завод по производству электровозов) стоит без заказов ... Экономика "по клоунски" ...
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02.07.2021 10:38 Відповісти
а за шож набсовет укрзализныци получал и получает такие премиальные???, у нас армия без техники, а они миллиардные кредиты берут под херзнает шо.....
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02.07.2021 13:19 Відповісти

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