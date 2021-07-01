Рада ограничила госзакупки в обход тендеров на время карантина

Верховная Рада внесла изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" закона "О публичных закупках" с целью ограничить возможность осуществления закупок без использования электронной системы закупок.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №3715 в первом чтении проголосовали 355 народных депутатов, принятие документа во втором чтении поддержали 350 нардепов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, введенные ранее на время карантина процедуры закупок создали определенные коррупционные риски.

"Так имеющиеся отдельные случаи, когда медицинские учреждения закупали товар, цена за единицу которого была в разы выше фактической, а также когда проводились закупки товара сомнительного качества и эффективности по откровенно завышенным ценам вне тендерной процедуры", – отмечается в документе.

Так, в целом в 2020 году вне конкурентной процедуры были проведены 130 тыс. "ковидных" закупок на 27,1 млрд грн, определенная часть из которых была не эффективной. За период январь-апрель 2021 года таких процедур было 41 тыс. на сумму 7,4 млрд грн.

В связи с этим авторы законопроекта указывают на необходимостью срочного возврата медицинских закупок в конкурентную плоскость.

С этой целью предлагается ограничить перечень товаров, на закупку которых не распространяется действие закона "О публичных закупках": лекарственные средства, вакцины, медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19 и медицинские изделия для вакцинации от COVID-19, медицинское оборудование для учреждений здоровья, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни.

Сейчас действие закона "О публичных закупках" не распространяется на более широкий перечень товаров и услуг ("случаи, если предметом закупки являются товары, работы или услуги, необходимые для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни"), перечень которых устанавливает Кабмин.

Вместе с тем, предлагается установить, что на период действия карантина закупка товаров (кроме вышеуказанных) и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на борьбу с пандемией будет проводиться в порядке, предусмотренном для проведения упрощенных закупок.