Остатки средств на едином казначейском счете упали в 2 раза

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля 2021 года составили 10,4 млрд грн, что на 12,8 млрд грн меньше, чем на начало июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 июля 2020 года на ЕКС находилось 75,7 млрд грн, 1 июля 2019 года – 12,96 млрд грн, 2018 года – 9,39 млрд грн, 1 июля 2017 года – 45,15 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июня 2021 года составляли 23,18, млрд грн, что на 0,11 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало мая.

На 1 мая 2021 года остатки средств на ЕКС составляли 23,07 млрд грн, что на 23,5% или на 7,07 млрд меньше, по сравнению с показателем на начало апреля.