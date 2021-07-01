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Рада уточнила определения лизинговой и арендной операции

Рада уточнила определения лизинговой и арендной операции

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой и арендной операции.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №3601 во втором чтении проголосовал 321 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, которые призваны устранить противоречия в определении лизинговой (арендной) операции и сопутствующих нормах.

В частности, предлагается уточнить содержание понятий "лизинговая (арендная) операция", "оперативный лизинг (аренда)", "финансовый лизинг (аренда)", установив, что такие операции могут осуществлять только юридическое лицо, а не физическое или юридическое лицо, как это предусмотрено действующими нормами.

Кроме того, закон вводит определения таких понятий, как "аренда жилья с выкупом" и "аренда жилых помещений".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу настоящего закона, его положения применяются к тем правам и обязанностям, возникшим после вступления его в силу.

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