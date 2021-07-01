"Ривнегаз" за три года инвестировал в газовые сети 70 миллионов

В течение 2018-2020 годов АО "Ривнегаз" инвестировало в газораспределительные сети области почти 70 млн грн.

Однако, как сообщают в пресс-службе компании, этого недостаточно для редизайна системы распределения газа.

Отмечается, что за указанный период времени работники "Ривнегаза" провели реконструкцию почти 20 км газопроводов, заменили 110 отключающих приборов и 62 станции катодной защиты. Заменили 66 устаревших ШГРП на современные и надежные, производства Львовского завода RGC Production.

"Обновления сетей позволяет уменьшить расходы технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа", – говорится в сообщении.

Также отметили, что ежегодно объем и направления инвестиций в газораспределительную систему Ривненской области утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все средства, предусмотренные в тарифе на распределение, в полном объеме инвестируются в газораспределительные сети, основная часть которых государственные. Выполнение инвестпрограммы неуклонно контролирует государственный регулятор.

Однако, подчеркивают в "Ривнегазе", действующий тариф на доставку газа не дает возможности компании совершить полноценную модернизацию системы распределения газа. В том числе и сетей, которые пребывают в государственной собственности.

"В этом году наша компания планирует заменить 10 ГРП и 67 ШГРП, 31 станцию катодной защиты сетей о коррозии. Кроме того, 4 573 дома получат новые КБРТ. В планах замена поврежденных участков газопроводов и задвижек стоимостью 12,5 млн грн", – отметил технический директор "Ривнегазу" Александр Климчук.

Отмечается, что средства с тарифа за распределение газа являются основным источником инвестиций "Ривнегаза". Поэтому компания призывает пользователей своевременно оплачивать услуги. Это даст возможность выполнять в срок все запланированные мероприятия и обеспечивать стабильное и безаварийное газоснабжение для 265 тыс. потребителей Ривненской области.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, ориентированные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.