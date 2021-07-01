Рада утвердила дотации из госбюджета на страхование аграрной продукции

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5104 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", за него проголосовало 311 депутатов.

Законопроектом вносятся изменения в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", которыми определяются: механизм предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям для страхования продукции, участники рынка страхования, требования к ним, их права и обязанности, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой и т.д, передает Интерфакс-Украина.

Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей предлагается определить на уровне до 60%. Конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета.

Кроме того, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с целью в дальнейшем направление этих средств на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.

Документом также предлагается внести изменения в законы "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О сельскохозяйственной кооперации" и "О фермерском хозяйстве" в части предоставления возможности этим хозяйствам получать государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.

Предлагается также отменить положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, который не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков, и выдвигает четкие требования к страховым компаниям, которые будут работать в этой сфере.