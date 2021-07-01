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Киевские власти уволили весь состав Коммунальной службы перевозок

Киевские власти уволили весь состав Коммунальной службы перевозок

В столице сообщили об увольнении руководителю Коммунальной службы перевозок Сергею Савтырю в связи с потерей доверия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Кроме того, всех работников предприятия уволят в связи с реорганизацией структуры. На поиски новой работы у служащих будет два месяца.

По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, команда КСП "долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян".

"За 2020 год Службой было проведено 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций. При этом было разорвано только два договора. И то – по их собственной инициативе, из-за неприбыльности маршрутов", – отметил он.

Усов добавил, что будет проведена внеплановая проверка предприятия. Аудиторы проанализируют финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и выданных указов.

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Джерело:  Facebook


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