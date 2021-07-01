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Рада вернула повышенный НДС в 20% на ряд видов сельхозпродукции

Рада вернула повышенный НДС в 20% на ряд видов сельхозпродукции

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон "О внесении изменений в налоговый кодекс о ставке налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставкам отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Соответствующий закон № 5425-д поддержали 309 народных депутатов, передает пресс-служба парламента.

Отмечается, что закон направлен на устранение рисков повышения цен на продукты питания и способствование стабильности ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Также документ нацелен на создание равных и справедливых условий налогообложения НДС для сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей отрасли.

Законом, в частности, восстанавливается ставка НДС 20% при налогообложении операций по поставке в Украину и ввоз в Украину некоторой сельхозпродукции, а именно: большого рогатого скота, свиней, овец, цельного молока, ржи, овса, семян льна, семян и плодов масличных культур, а также сахарной свеклы.

Кроме того, 14%-ставка НДС остается при операциях по поставке пшеници и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семен рапса и подсолнечника.

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, большинство из которых подлежит переработке. Однако ряд профильных ассоциаций, в частности производители мяса, критиковали такое изменение.

Подробнее о выгодоприобретателях и последствиях принятия закона читайте в материале БизнесЦензор: До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%

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Джерело:  Верховная Рада


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Вот интересно, 20% налогов на сельскохозяйственную продукцию, чтобы людям было хоть что то жрать так ето нормально а всего 3% налога на Ахметовскую *зельоную енергию* ето ужасс как плохо.
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01.07.2021 13:32 Відповісти
Тепер заживемо
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01.07.2021 14:00 Відповісти
а то мало возмещений)))
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01.07.2021 14:46 Відповісти
Это для импортёров налог. Заплатят его украинские покупатели. Он же автоматически включается в цену продуктов.
Для экспортёров всё по-прежнему . Они налогов не платят.
И не спрашивайте после этого почему в Польше наши продукты на 20+% дешевле чем у нас.
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01.07.2021 15:37 Відповісти
Как веревочке не виться)))) хехех сарказм
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01.07.2021 17:25 Відповісти

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