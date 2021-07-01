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Аэропорт "Борисполь" сообщил о задержке рейсов в Турцию

Аэропорт

Ряд рейсов из Киева в Анталию перенесены.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь".

В частности, речь идет о таких рейсах:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесли на 14:00,
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 – на 17:30,
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 – на 18:20,
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 – на 11:00,
  • QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 – на 17:40.

Как сообщают представители авиакомпаний, рейсы перенесены в связи с отсутствием разрешений со стороны Турции.

"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков", – добавили в "Борисполе".

Автор: 

Джерело:  Аэропорт "Борисполь"


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