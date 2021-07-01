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Новини Ринок землі
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фермер (219)

В Украине запустили рынок земли, уже проданы первые десятки участков (обновлено)

В Украине запустили рынок земли, уже проданы первые десятки участков (обновлено)

С 1 июля вступает в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который Верховная рада приняла в марте 2020 года.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, по состоянию на 14 часов 1 июня в реестре уже зарегистрировано 33 новых соглашения относительно земли сельскохозяйственного назначения.

"Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", – цитирует министра пресс-служба Минюста.

По словам Малюськи, для регистрации сделок с землей было разработано новое программное обеспечение.

"Программное обеспечение реестров, которые работали до сих пор, не было пригодным для обеспечения обращения участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом о рынке земли. Сейчас же никаких физических препятствий для функционирования рынка земли нет, мы имеем стабильно работающую систему", – заверил министр.

При этом он напомнил, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать с 2024 года. Сейчас же наступает этап "ограниченного рынка земли", когда приобретать землю могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га. После окончания этого срока максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тыс. га.

Юрлица до 2024 года покупать землю сельхозназначения не смогут. Исключение сделано для банков, которые могут приобретать права собственности на заложенные по кредитам земельные участки, но будут обязаны их продать на протяжении двух лет.

При этом иностранцы смогут покупать украинские земли только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. 

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, запуск рынка будет способствовать росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Свои земельные участки имеют около 7 млн украинцев. По данным Министерства экономики, стоимость гектара земли сразу после запуска рынка будет составлять 50-60 тыс. грн.

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Топ коментарі
+4
Юля с изменившимся лицом бежит к пруду...
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01.07.2021 10:42
+4
В Украине запустили рынок земли - Цензор.НЕТ 2795

...
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01.07.2021 13:53
+4
причем здесь суд. Рынок недвижимости есть, работает, никто не умер. И здесь также будет.
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01.07.2021 17:18
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Юля с изменившимся лицом бежит к пруду...
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01.07.2021 10:42 Відповісти
ей давно пора
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01.07.2021 16:09 Відповісти
В Украине запустили рынок земли - Цензор.НЕТ 2795

...
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01.07.2021 13:53 Відповісти
да не ссы, все норм будет
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01.07.2021 16:09 Відповісти
Да, мина замедленного действия, ни решения суда, ни референдума,, сами себе яму роют.
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01.07.2021 17:08 Відповісти
Да, мина замедленного действия, ни решения суда, ни референдума,, сами себе яму роют.
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01.07.2021 17:09 Відповісти
причем здесь суд. Рынок недвижимости есть, работает, никто не умер. И здесь также будет.
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01.07.2021 17:18 Відповісти
назви хоч одну гідну справу ,яку зробили зедроти-аферисти за 2 роки ?
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01.07.2021 22:57 Відповісти
теперь придётся проводить национализацию, зеКретин "узваконил"
торговлю ворованной землёй
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02.07.2021 09:43 Відповісти
Пока что роста цен на участки под ОСГ не замечено. Скорее наоборот, согласно одной хваленой недорограмме, цены на выходе занижены процентов на 30-40.
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01.07.2021 17:39 Відповісти
Прежде, чем запускать рынок, нужно провести полную инвентаризацию, этой земли, там сотни тысяч госземли, которую использовали 20 лет и никто ни за что не платил государству.
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01.07.2021 20:00 Відповісти
Цей день, мабуть, стане самим чорним днем в історії України. Коли дурні продали за копійки найбільше в історії людства багатство, яке багато тисячоліт годувало народи на території нашої держави, за різнокольорові папірці. Немає землі - немає України.
Іде голодний беззбройний українець, по колись своїй землі, а навкруги стоял огорожі ( а може навідь з кулеметними вишками, як в Аргентині, що ніжеброди нічого не крали) , і за цими огорожами ситі араби, китайці, німці, евреї, американці.....вантажать......і вивозять до своїх.....
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01.07.2021 20:27 Відповісти
Стільки слів ви написали, а можете у двух словах сказати - що принциво змінилось?
Чи "не читал, но осуждаю..."?
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02.07.2021 09:17 Відповісти
зеГниды узаконили торговлю краденным,
а так ничего ...
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02.07.2021 09:44 Відповісти
мы имеем стабильно работающую систему", - заверил министр.Источник: https://biz.censor.net/n3274443-- рідкісний зедрот з зедебілів цей міністр.Перший день роботи ринку ,а воно, тупориле уже вердикт про стабільність винесло. Жріть,зелебобики ще й цей зашквар !
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01.07.2021 22:55 Відповісти
Вот будет смеху если КС отменит этот закон, впрочем его уже сделали ручным.
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02.07.2021 08:53 Відповісти
Мы дожились до ,,ручки,,
Страна экспортер сахара закупает ,,перемога,,
Должен быть обязательный госзаказ на производство
основных жизненно важных продуктов
/а также госзапас /
Они выживут /слуги народа /
А вот хозяин ???
Что земля скоро окажется в /одних образно /руках
нет сомнения
Как говорил О Бендер :если есть закон то есть минимум пять
способов как его обойти
Земля в руках государства все остальное аренда 25 50 100лет
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02.07.2021 09:06 Відповісти
говнозакон от зелупы для лохов
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02.07.2021 09:46 Відповісти

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