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НБУ (9069) звільнення (983)

Нацбанк намерен покинуть еще один директор департамента

Нацбанк намерен покинуть еще один директор департамента

Директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук сообщил, что намерен завершить работу в Нацбанке.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем главы НБУ – куратором Департамента финансовой стабильности", – написал Ваврищук.

Напомним, 30 июня руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства регулятора. Об этом сообщил глава департамента Александр Бевз.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

Бевз уточнил, что заявления также подали заместитель директора департамента Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитирий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, а также заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарина Дашкевич и главные эксперты этого управления.

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Джерело:  Facebook


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