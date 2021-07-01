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Цены на газ в Европе выросли до $431 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до $431 за тысячу кубометров

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $431 за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа прибавила 31%, а с начала года - 80%.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $271 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что первую половину июля магистрали российских газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа" будут на ремонте, в то же время "Газпром" снова отказалася наращивать транзит через Украину. В Азии также растут цены на газ на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей будет под вопросом.

На данный момент наполненность газохранилищ Евросоюза находится на минимальном уровне за всю историю наблюдений (47,2% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 29 июня), что на 15,13 пункта ниже среднего значения за последние пять лет. Отказ "Газпрома" от бронирования транспортных мощностей через Украину на июль на аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими второй день подряд.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Ранее в этом году "Газпром" также не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+3
Билецкий с его нацжонами - мелкий дрыщ, который только способен был в 19 году по команде Собакова мешать Пороху проводить предвыборную агитацию. Его развел бубочка, как мелкого лошару.
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01.07.2021 12:04
+1
Білецький - або флюгер або взагалі москальська консерва. То ви багато від нього хочете
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01.07.2021 11:38
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хозяева лишнехромосомной ваты через "грязьпром" ударными темпами набивают карманы. обеспокоенные и озабоченные обеспокаиваются о озабочиваются, фрау комсомолка мечтает о директорском кресле в "грязьпроме". все ровно.
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01.07.2021 11:30 Відповісти
Украина добывает 14-15 миллиардов кубов газа, этого достаточно для населения и отопления, какое нам дело до цены на газ в Нидерландах ? Пусть Ахметов покупает в Европе или у кацапов, это его проблемы. Скажу так, если бы у Билецкого были яйца, с полком Азов он мог бы за сутки войти в историю более значимой личностью чем Бандера и Шухевич.
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01.07.2021 11:33 Відповісти
Білецький - або флюгер або взагалі москальська консерва. То ви багато від нього хочете
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01.07.2021 11:38 Відповісти
Билецкий с его нацжонами - мелкий дрыщ, который только способен был в 19 году по команде Собакова мешать Пороху проводить предвыборную агитацию. Его развел бубочка, как мелкого лошару.
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01.07.2021 12:04 Відповісти
В Исландии в Рейкьявике сделали дешевое электричество и перевели все на электричество - электроотопление, электроплиты, бойлеры. Платежки маленькие и газ не нужен! Украине нужно строить АЭС больше и делать переводить страну на электричество. Почему в Украине у власти стадо баранов, которые не делают также... Власть нужно всю гнать ибо платежки растут необоснованно и постоянно, а народ загнали в нищету. Зачем такая власть, которая показывает такие результаты катастрофические.
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01.07.2021 13:08 Відповісти
я, однозначно, патриот и такой же непреклонный нелюбитель платить дороже, но у меня есть некоторые сомнения по поводу того, есть ли в украине специалисты, способные построить и запустить с нуля аэс.
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01.07.2021 13:22 Відповісти
В Украине насколько я знаю всегда была хорошая школа физиков-ядерщиков. И если что, то США у нас же есть, чтобы построить АЭС и видел в США еще строят мини-АЭС под землей и они очень безлопастные и их тоже Украине надо настроить!
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01.07.2021 13:38 Відповісти

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