Итоги недели: Запуск рынка земли, новые налоги и миллиарды в обход тендеров

Главные новости экономики за неделю 29 июня - 2 июля.

ФИНАНСЫ

МВФ сменил постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) назначил постоянным представителем в Украине Вахрама Степаняна, который сменит на этом посту Йосту Люнгмана. Степанян работал в МВФ в разных странах, последняя его должность – ведущий экономист в ОАЭ

Руководители трех департаментов Нацбанка объявили об отставке

Руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе подал в отставку, обвинив руководство регулятора в непрозрачном принятии решений и вмешательстве в надзорные процессы. В НБУ назвали причиной конфликта "расхождения в экспертных позициях" и пообещали заменить несогласных топ-менеджеров.

После этого о своем увольнении из НБУ также объявили директор Департамента финстабильности Виталий Ваврищук и директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

План поступлений в общий фонд госбюджета перевыполнен на 24 миллиарда

В общий фонд госбюджета за первое полугодие поступило 505,9 млрд грн, что на 4,9% или на 23,7 млрд грн больше плана, тогда как расходы оказались на 7,4% меньше запланированных и составили 558,4 млрд грн, сообщил Минфин. Благодаря этому заимствования составили 257,8 млрд грн, что на 23,4% меньше плана.

Остатки средств на едином казначейском счете упали в 2 раза

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля 2021 года составили 10,4 млрд грн, что на 12,8 млрд грн меньше, чем на начало июня, сообщили в Госказначействе.

Минфин сократил поступления от размещения облигаций внутреннего займа в 5 раз

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств почти в пять раз – до 2,53 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 29 июня по 2 июля выкупил на межбанковском рынке $26 млн, при этом регулятор валюту не продавал. Тем временем официальный курс гривни снизился с 27,3964 грн/$ в начале недели до 27,4121 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 2 июля.

Банки смогут продавать физлицам наличную валюту за безналичную гривню

Нацбанк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне как через платежные устройства, так и через кассы. То есть получить наличную валюту можно будет через банкомат, рассчитавшись картой.

Рада приняла необходимый для поучения кредита от МВФ закон о банках

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4367 об организации корпоративного управления в банках, предусматривающий также существенное расширение полномочий НБУ в рамках выполнения обязательств Украины перед МВФ.

Рада приняла новую редакцию закона о платежных услугах

Новый закон "О платежных услугах" призван заменить устаревший закон "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также имплементировать в законодательство основные принципы директив ЕС о платежах и электронных деньгах.

Рада разрешила подписание мировых соглашений с владельцами банков-банкротов

Законом Фонду гарантирования вкладов разрешается подписывать мировые соглашения с бывшими владельцами обанкротившихся банков о добровольном возмещении причиненных убытков. С другой стороны расширены возможности Фонда в сфере судебных процессов с бывшими владельцами таких банков.

МАКРОЭКОНОМИКА

Теневая экономика в Украине выросла до 30% ВВП, – Минэкономики

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году впервые за последние годы вырос, увеличившись до 30% ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году. По оценке Минэкономики, тенденцию к тенизации показали все виды экономической деятельности, помимо финансовой и страховой.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал закон о введении "налога на Google"

Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении услуг, предоставляемых технологическими компаниями (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другими). Теперь они будут включать НДС в стоимость реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Подробнее о введении такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Зеленский разрешил потратить миллиарды на инфраструктурные проекты в обход тендеров

Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по сооружению Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также по строительству инфраструктурных объектов на 5,3 млрд грн под видом подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Рада вернула лишение свободы за умышленную неподачу декларации

Верховная Рада повторно приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях, исключив из него две поправки, которые наоборот эту ответственность смягчали и стали причиной для вето президента.

Рада упразднила свободную экономическую зону в оккупированном Крыму

Верховная Рада приняла три закона об отмене свободной экономической зоны "Крым" на территории оккупированного Россией Крымского полуострова. При этом законодательно запрещено возобновлять подачу воды на временно оккупированную территорию.

Рада повысит налоги для роста поступлений в госбюджет на 50 миллиардов в год

Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. По оценке Минфина, его принятие позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно.

Подробнее о предложениях Минфина читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу

Рада одобрила законопроект Зеленского об олигархах

Верховная Рада приняла в первом чтении иницированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5599 об олигархах. При этом часть депутатов от "Слуги народа" не согласна с нормой, что присваивать статус олигарха будет подконтрольный президенту СНБО.

Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости

Фонд госимущества ввел в эксплуатацию базу данных, которая позволит бесплатно получить справку с определением оценочной стоимости недвижимости. В случае несогласия с такой оценкой по-прежнему можно обратиться к оценщику.

Бесплатная база заменила схему поборов при регистрации отчетов об оценке недвижимости с помощью сайтов-посредников, которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц

Кабинет министров продлил действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа. Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы в зависимости от потребления, но затем отложило это решение.

Цены на газ в Европе взлетели на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в июле

Спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $450 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов.

В свою очередь цены на газ на украинском рынке превысили 15 тыс. грн за тысячу кубометров, что является новым абсолютным рекордом. Однако благодаря высоким запасам в хранилищах газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе.

Рада приняла закон о создании единой базы потребителей газа

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4578-1. Документ призван упростить присоединение к газотранспортной или газораспределительной системам, а также создать единую информационную базу данных потребителей газа.

Всемирный банк выделил "Укргидроэнерго" $212 миллионов на energy storage и СЭС

Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования для "Укргидроэнерго" на сумму $212 млн. Средства пойдут на установку систем накопления энергии мощностью 197 МВт и солнечных станций мощностью 63,9 МВт на территории ГЭС и ГАЭС.

ТРАНСПОРТ

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной назвав причиной якобы поставки оружия и причастность вместе с Германией, США, Польшей и Литвой к подготовке к смене власти в Беларуси.

Рада одобрила закупку локомотивов и автолестниц за счет кредита Франции на 1 миллиард евро

Верховная Рада ратифицировала соглашения с Францией на поставку 130 электровозов за 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.

Зеленский подписал закон об автофиксации нарушений габаритно-весовых норм

Президент подписал закон, призванный закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров и расширить полномочия "Укртрансбезопасности" для борьбы с перегруженными грузовиками.

Фаворит "Укравтодора" получит 3,4 млрд на обещанный Зеленским мост на границе с Молдовой

Группа "Автострада" Максима Шкиля получит 3,39 млрд грн на строительство мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе. Решение построить этот мост полностью за счет Украины принято Владимиром Зеленским после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в январе.

Набсовет выбрал нового гендиректора аэропорта "Борисполь"

Набсовет ГП "Международный аэропорт "Борисполь" определил Алексея Дубревского победителем конкурса на должность гендиректора. В разные периоды он работал в Lufthansa AG, КП "Международный аэропорт "Донецк" им. Прокофьева" и международном аэропорту "Рас-эль-Хайма" (ОАЭ).

АГРАРНЫЙ РЫНОК

В Украине запустили рынок земли, уже проданы первые участки

С 1 июля вступил в силу закон об обороте земель сельхозназначения, который был принят в марте 2020 года. В Минюсте сообщили о десятках сделок с землей в первый день после запуска рынка, но по данным Минагрополитики, их оказалось только три.

Рада упростила ввоз пестицидов и химикатов

Законом исключается введенная с 2016 года норма, согласно которой условием ввоза и применения в Украине пестицидов является подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся. Эксперты Рады отмечали, что это позволит ввозить в страну пестициды неизвестного качества.

Рада вернула повышенный НДС в 20% на ряд видов сельхозпродукции

Законом восстанавливается ставка НДС в 20% на операции по поставке большого рогатого скота, свиней, овец, цельного молока, ржи, овса, семян льна, семян и плодов масличных культур, а также сахарной свеклы. При этом остается сниженный НДС в 14% на поставки пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, рапса и подсолнечника.

Рада утвердила дотации из госбюджета на страхование аграрной продукции

Законом определяется механизм предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям для страхования продукции. Конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета.

КОРПОРАЦИИ

Apple открыла офис в Украине

Корпорация Apple открыла официальный офис в Украине, в дальнейшем она планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров. Украинское юрлицо компания зарегистрировала еще в апреле 2020 года и в последнее время активно набирала штат.

Набсовет "Укрпошты" продлил полномочия Смелянского еще на два года

Наблюдательный совет "Укрпошты" поддержал кандидатуру Игоря Смелянского и продлил его полномочия на должности гендиректора до 30 июня 2023 года. Смелянский возглавляет "Укрпошту" с 1 июля 2016 года и уверяет, что это его последний срок на этом посту.

Фонд гарантирования продал землю "Родовид Банка" по цене в 10 раз ниже начальной

Фонд гарантирования после трех лет безуспешных попыток нашел покупателя на земельный участок "Родовид Банка" общей площадью 113,5 га в Оболонском районе Киева. Актив впервые был выставлен на торги в августе 2018 года с начальной ценой 3,7 млрд грн, но продали его в итоге в 10 раз дешевле.

Французская Total покупает 6 солнечных электростанций в Украине

Французская Total Eren S.A. (дочерняя компания холдинга Total) получила разрешение АМКУ на приобретение контроля в шести компаниях-операторах солнечных электростанций (СЭС) в Украине суммарной мощностью 103,9 МВт.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ провела обыски на подконтрольном Фирташу "Сумыхимпроме"

СБУ обнаружила, что действия менеджеров Дмитрия Фирташа на "Сумыхимпроме" с 2012 года привели к формированию долгов на 2 млрд грн, невыплате государству дивидендов и невозможности приватизации предприятия. На предприятии провели обыск, а на его активы судом наложен арест.

Прокуратура вручила подозрения по делу оборонных закупок у предприятий Порошенко и Гладковского

Бывшим чиновникам Минобороны и директору завода "Кузня на Рыбальском" вручены подозрения по делу об убытках при закупке военных катеров и сантитарных автомобилей на 476 млн грн. Это дело начало расследовать ГБР после обращения бывшего соратника Януковича Андрея Портнова.