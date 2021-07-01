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кредит (3229) НБУ (9069)

Вступили в силу повышенные требования к выдаче банками потребительских кредитов

Вступили в силу повышенные требования к выдаче банками потребительских кредитов

Национальный банк Украины ввел повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков.

Как сообщает пресс-служба НБУ, повышение произойдет в два этапа:

  • до 125% – на 1 июля 2021 года;
  • до 150% – на 1 января 2022 года.
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В НБУ пояснили, что текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза – до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.

"Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом", – указывают в НБУ.

Ожидается, что такое изменение будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия возможных потерь в случае ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов.

"Качество этого портфеля очень зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками при определении ожидаемых убытков по таким кредитам. Введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков и в целом будет способствовать сохранению финансовой стабильности. Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться прибыльным и привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной", – сказано в сообщении.

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Джерело:  НБУ


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