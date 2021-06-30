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Кабмін (7634) інклюзія (30)

Кабмин утвердил требования к созданию безбарьерного доступа к домам

Кабмин утвердил требования к созданию безбарьерного доступа к домам

Кабинет министров Украины утвердил Порядок устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к домам, зданиям, сооружениям любого назначения, объектам инженерно-транспортной инфраструктуры или их разумного приспособления.

Соответствующий документ разработали в Министерстве развития общин и территорий Украины.

"Безбарьерность – новая общественная норма, поэтому создание любых физических препятствий застройщиками неприемлемо. Утвержденный правительством Порядок помогает воплотить конкретные меры, позволяющие приспособить среду к потребностям маломобильных групп населения. В частности, речь идет о внедрении мирового опыта в этой сфере и стимулировании заказчиков строительства к созданию беспрепятственной среды", – подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Решением правительства внесены изменения в Порядок выполнения подготовительных и строительных работ, Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

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Джерело:  Кабмин


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