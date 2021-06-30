БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2136 відвідувачів онлайн
Новини
248 1
законопроєкт (1647) Кабмін (7634) Водоканал (69) Мінрегіонрозвитку (634) вода (226)

Кабмин утвердил программу повышения качества питьевой воды стоимостью 29 миллиардов

Кабмин утвердил программу повышения качества питьевой воды стоимостью 29 миллиардов

Кабинет министров на своем заседании в среду, 30 июня, одобрил законопроект "Об Общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы, которая призвана заменить программу "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

Согласно законопроекту, на мероприятия по обеспечению населения питьевой водой в 2022-2026 годах планируется выделить 28,59 млрд грн. Из них более 16,95 млрд грн составят средства государственного бюджета, еще 11,64 млрд грн – из других источников. В 2022 году речь идет о финансировании в размере более 3 млрд грн.

После одобрения Правительством законопроект будет передан на рассмотрение соответствующего Комитета Верховной Рады.

"В Украине в аварийном состоянии находятся 35% водопроводных сетей и 38% сетей водоотведения, поэтому качество воды вызывает вопросы. В то же время в некоторых областях до сих пор наблюдается подача воды по графику или использование привозной. Поэтому надлежащее финансирование мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, а это, в частности, финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта водопроводных сетей, очистных сооружений, сетей водоотведения и т.д., – это важнейшая задача государства. И мы рассчитываем на поддержку народных депутатов в этом вопросе", – подчеркнул Алексей Чернышев.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ужас 21 век на дворе, и до сих пор реально в некоторых регионах вода подается по расписанию. Та даже далеко ходить не нужно, практически все предприятия твкх должники. Я себе в частном секторе установил https://watertechnologies.com.ua/sistemyi-ochistki-vodyi/rotametryi-vodyi ротамеры воды , чтобы контролировать расход каждый месяц, так как цифры совсем не понятные начали приходить) Удобная штука, тянет без электричества и легко монтируется.
показати весь коментар
13.08.2021 11:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 