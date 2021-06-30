Власти Киева отложили полноценный запуск электронного билета еще на полтора года

Введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда (электронного билета) в транспорте Киева отложено до 1 января 2023 года.

Соответствующее распоряжение №1466 от 25 июня опубликовано на сайте Киевской городской госадминистрации.

Документом внесены изменения в распоряжение №1934 от 26 октября 2018 года, согласно которому электронная система оплаты проезда в городском транспорте независимо от формы собственности изначально должна была быть запущена в промышленную эксплуатацию до 30 октября 2019 года, однако затем этот срок продляли.

При этом на время опытной эксплуатации электронного билета в общественном транспорте продолжат действовать обычные бумажные билеты, удостоверения или справки, предоставляющие льготы на проезд, студентские и ученические билеты, а также "Карточки киевлянина".

После полноценного введения системы электронного билета все эти документы должны быть заменены электронными аналогами.

Как сообщалось, единый электронный билет для оплаты проезда в киевском муниципальном транспорте был запущен в тестовом режиме с 1 ноября 2018 года. В промышленную эксплуатацию система должна была быть запущена с ноября 2019 года.

Однако в октябре 2019 года КГГА отложила введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте до апреля 2020 года. В частности, не была вовремя обеспечена выдача электронных билетов студентам и ученикам образовательных учреждений столицы. В апреле 2020 года, во время локдауна, запуск системы в промышленную эксплуатацию вновь отложили.

По состоянию на начало 2020 года внедрение электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте в Киеве стоило около 504 млн грн. Таким образом, затраты на оборудование каждого транспортного средства составили 206 тыс. грн.