Медицинские заведения скопили на своих счетах 18 миллиардов, – Минфин

Остатки средств на счетах учреждений здравоохранения по состоянию на 1 апреля 2021 года составляли 17,7 млрд грн, что может свидетельствовать о неэффективном их использовании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 1 апреля остатки средств на счетах 2431 учреждения здравоохранения составили 1,77 млрд грн (на 1 января – 16,9 млрд грн на счетах 2437 заведений). 129 заведений (5%) накопили на своих счетах более 50% общей суммы остатков – 8,9 млрд гривен", – отмечается в сообщении.

В частности, харьковский "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" скопил на счетах 355,14 млн грн, донецкий "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" – 345,78 млн грн, а одесский Центр экстренной медпомощи – 334 млн грн.

По типам помощи больше всего средств сосредоточено на счетах учреждений, предоставляющих вторичную (специализированную) медицинскую помощь – 11,8 млн грн, что на 1,5 млрд больше, чем было по состоянию на 1 января.

На счетах учреждений экстренной медицинской помощи на 1 апреля находилось 4,1 млрд грн (на 800 млн меньше, чем на начало года). Учреждения первичной медицинской помощи накопили 1,7 млрд грн (рост на 200 млн грн).

"Поставщиками медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников. Есть, конечно, положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Но таких случаев, к сожалению, немного", – отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Он добавил, что Министерство финансов постоянно получает запросы об увеличении объемов финансирования сферы здравоохранения. В то же время накопление средств на счетах учреждений здравоохранения и их увеличение свидетельствуют о неэффективности использования имеющихся ресурсов.

"Минфин подчеркивает необходимость рационального использования всех имеющихся ресурсов для обеспечения эффективного функционирования системы здравоохранения в Украине. Ведь наша общая с Минздравом задача, чтобы средства работали для людей, которые хотят и должны получать качественные медицинские услуги", – отметил Ермоличев.