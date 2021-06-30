Минагрополитики оценило расходы на реализацию стратегии орошения в $4 миллиарда

Для реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года необходимо $4 млрд.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил Укринформу.

"По предварительной экспертной оценке Всемирного банка и FAO, объем средств, необходимых для реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине, составит $4 млрд. Это без учета общих годовых объемов расходов на оплату труда работников государственных органов и учреждений, участвующих в реализации Стратегии", – сказал Лещенко.

По словам министра, финансирование реализации Стратегии планируется осуществить за счет средств государственного и местных бюджетов, международной технической помощи, международных финансовых организаций, средств инвесторов и других источников.

Лещенко также сообщил, что Минагрополитики ведет переговоры с компаниями из Израиля, США, Франции и Китая относительно государственно-частного сотрудничества при реконструкции систем орошения в южных областях Украины.

"Речь идет о проектах с магистральными каналами, насосными станциями, системами реализации как питьевой, так и воды для орошения. Сейчас мы ведем переговоры с компаниями из Израиля, Соединенных Штатов, Франции и Китая с точки зрения такого государственно-частного партнерства", – рассказал министр в интервью Интерфакс-Украина.

При этом Лещенко отказался уточнить подробности таких переговоров, отметив заинтересованность среди компаний с опытом и возможностью экспертизы реализации крупных мелиоративных проектов.

Как сообщалось, распоряжением Кабинета министров №1567-р от 21 октября 2020 года был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. В частности, он предусматривает: модернизацию и строительство внутрихозяйственных оросительных систем, восстановление и модернизацию дренажных систем, повышение водообеспечения для развития орошения.