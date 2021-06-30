Государственная зерновая корпорация сократила квартальную прибыль в 25 раз

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам января-марта 2021 года сократила чистый убыток в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 148,82 млн грн.

Согласно отчетности компании, ее доход от реализации продукции за указанный период сократился на 7,1% - до 2,27 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

За январь-март 2021 года ГПЗКУ получила 36,35 млн грн валового убытка против 19,86 млн грн валовой прибыли за аналогичный период прошлого года.

ГПЗКУ по итогам 2020 года нарастило чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Госпредприятие в 2020 году сократило доход от реализации продукции вдвое - до 7,12 млрд грн.

Как сообщалось, ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ в июне 2021 года обсудило с представителями Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов возможную поставку в 2021/2022 маркетинговом году 2 млн тонн ранних зерновых и 3 млн тонн кукурузы.