"Антонов" купил американские навигационные системы для новых самолетов через компанию из ОАЭ

Госпредприятие "Антонов" концерна "Укроборонпром" 31 мая по результатам упрощенной закупки заключило соглашение с компанией JT Avionics DWC-LLC (ОАЭ) о закупке навигационных систем за $1,09 млн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в течение четырех месяцев после аванса заказчик должен получить три инерционные системы LASEREF VI IRS производства компании Honeywell International Inc. (США) для транспортных самолетов Ан-178 №001 и Ан-178-100Р №006 по $362 тыс. за комплект.

Каждый комплект включает три инерционных навигационных модуля LASEREF VI IRU по $105 тыс. за штуку, три модуля конфигурации LASEREF VI APM по $6,92 тыс., один монтажный комплект за $26,5 тыс. в составе трех монтажных рам и 18 соединителей.

Гарантийный срок на оборудование составляет четыре года после поставки грузоперевозчиком FedEx на условиях CPT "Борисполь". Цена сделки равна ожидаемой сумме, потому что на торги не пришел никто, кроме победителя. Закупка состоялась с одним участником, поскольку она упрощенная/допороговая, а "Антонов" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

Тендерная документация требовала подтвердить партнерские отношения информацией на официальном сайте Honeywell aerospace в разделе "Авторизованные партнеры по продаже и обслуживанию". Также нужно было указать по крайней мере два аналогичных договора по 2019-2021 годы на поставку комплектующих изделий производства Honeywell для бортового радиоэлектронного оборудования дальне- и среднемагистральных самолетов.

На цену при оценке приходилось только 70%, ведь заказчик использовал неценовые критерии. На неценовой критерий "Гарантийный срок" приходилось 20%: два года – 0%, три года – 10%, четыре года – 20%. Кроме того, на второй неценовой критерий "Условия поставки товара" отвели 10%.

По данным тендерного предложения, компания "JT Avionics" принадлежит директору Вадиму Усову. В открытом реестре Дубая менеджером указан Георгий Сидоров. Она является авторизованным партнером производителя, а опыт подтвердила соглашениями с самим "Антоновым".