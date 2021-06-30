SkyUp запустит прямые рейсы из Одессы в Салоники

Лоукостер SkyUp с 6 июля запускает рейсы из Одессы в Салоники (Греция).

Об этом говорится в сообщеии авиакомпании в Facebook.

Рейсы будут совершаться раз в неделю, каждый вторник. Ввылет из Одессы в 19:20, прилет в Салоники в 21:05, вылет из Салоники в 22:05, прилет в Одессу в 23:45.

По данным властей Греции, граждане Украины могут посещать Грецию с целью туризма. Для этого необходимо иметь один из четырех документов:

сертификат о полной вакцинации от коронавируса. С момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней. Признаются следующие вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson&Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm;

справка о тестировании на коронавирус методом ПЦР, которое показало негативный результат. C момента сдачи анализа до момента въезда в Грецию должно пройти не более 72 часов;

справка о тестировании на антиген коронавируса, которое показало негативный результат. C момента сдачи анализа до момента въезда в Грецию должно пройти не более 48 часов;

справка о том, что человек переболел коронавирусом от 2 до 9 месяцев назад. Подтверждением болезни может быть положительный результат на коронавирус методом ПЦР или на антиген.

Туристическая страховка для посещения Греции, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19, стоит 190 грн на одну неделю. Полис можно оформить через интернет и получить его цифровую версию на электронную почту.

От вакцинации и тестирования освобождены дети до наступления 12 лет.

Власти Греции могут выполнять выборочное тестирование прилетевших пассажиров.

За день до вылета в Грецию все путешественники должны заполнить анкету на специальном сайте travel.gov.gr.