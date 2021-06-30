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Кабмін (7634) насилля (1) Міністерство соціальної політики (644)

Кабмин выделил 270 миллионов на службу поддержки пострадавших от семейного насилия

Кабмин выделил 270 миллионов на службу поддержки пострадавших от семейного насилия

Кабинет министров на заседании в среду, 30 июня, распределил 274,09 млн грн субвенции из государственного бюджета на создание сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия или насилия по признаку пола, в 2021 году.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, за средства субвенции планируется создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад для поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия.

Кроме того, планирует повысить уровень предоставления услуг в 16 существующих притворах.

Из общей суммы субвенции 182,25 млн грн пойдут на ремонт помещений для создания в них приютов и консультативных служб, 36,32 млн грн направят на закупку мебели, компьютерной и офисной техники, еще 55,52 млн грн потратят на закупку 40 автомобилей для мобильных бригадпо поддержке лиц, пострадавших от домашнего насилия.

На средства субвенции осуществят ремонт помещений, укомплектуют мебелью и техникой и приобретут 40 автомобилей для мобильных бригад.

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Джерело:  Telegram


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