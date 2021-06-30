Кабмин выделил 270 миллионов на службу поддержки пострадавших от семейного насилия

Кабинет министров на заседании в среду, 30 июня, распределил 274,09 млн грн субвенции из государственного бюджета на создание сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия или насилия по признаку пола, в 2021 году.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, за средства субвенции планируется создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад для поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия.

Кроме того, планирует повысить уровень предоставления услуг в 16 существующих притворах.

Из общей суммы субвенции 182,25 млн грн пойдут на ремонт помещений для создания в них приютов и консультативных служб, 36,32 млн грн направят на закупку мебели, компьютерной и офисной техники, еще 55,52 млн грн потратят на закупку 40 автомобилей для мобильных бригадпо поддержке лиц, пострадавших от домашнего насилия.

На средства субвенции осуществят ремонт помещений, укомплектуют мебелью и техникой и приобретут 40 автомобилей для мобильных бригад.