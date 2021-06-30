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Apple (612) офіс (104)

Apple открыла офис в Украине

Apple открыла офис в Украине

Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. А только вчера в компании появилась поддержка на украинском. Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, которые усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции", – написал Федоров.

По его словам, Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

"Уже больше года мы с командой в тесном сотрудничестве с Apple как с европейским, так и с американским офисом. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей. Работаем над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку. Улучшить рекомендации Apple Music для наших пользователей - создать отдельные подборки с украинскими исполнителями", – также отметил Федоров.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении услуг, предоставляемых технологическими компаниями (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другими). Теперь они будут включать НДС в стоимость реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Подробнее о введении такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: 

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+2
ПО ПРИЧИНi ??? - через те що
ДОСТОЙНО ??? - гiдно
СТИКНЕТЬСЯ ??? - зiткнеться
НАДIЮСЬ ??? - сподiваюся

Не соромно робити такi прикрi помилки?
Чи в эрэфии досi не навчилися перекладати?
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01.07.2021 06:26
+1
Привет, сири. Отправь Зеленскому сообщение, что его пасодют.
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30.06.2021 18:04
+1
это имеет отношение к сообщениям от сири. а это уже прямая связь с офисом яблока в Киеве.
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30.06.2021 21:02
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Привет, сири. Отправь Зеленскому сообщение, что его пасодют.
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30.06.2021 18:04 Відповісти
А кто посадит?
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30.06.2021 20:53 Відповісти
Олигархи. Когда станет ненужным и его потребуется скрыть с глаз долой. Это будет скоро.
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30.06.2021 20:54 Відповісти
Ясно.А какое отношение имеет эта теория к новости об открытии офиса?
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30.06.2021 21:01 Відповісти
это имеет отношение к сообщениям от сири. а это уже прямая связь с офисом яблока в Киеве.
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30.06.2021 21:02 Відповісти
Не прошло и лет 15...
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30.06.2021 19:09 Відповісти
Нарешті!
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30.06.2021 19:12 Відповісти
При всій повазі. Apple визнало Україну як країну?
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01.07.2021 01:42 Відповісти
а не пофіг?
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01.07.2021 10:54 Відповісти
Норм. Хоча я більше фанат NT-подібних ОС по причині доволі м'якої політики в плані ліцензій від Ms останнім часом, а також більшого ринку застосунків, хоча я поміняю свою думку коли нарешті достойно замінять х86 архітектуру і Apple робить для цього кроки, правда поки це кроки в не менш стару ARM яка дуже скоро стикнеться з тою ж проблемою що і х86, але може з часом розглянуть щось краще. Надіюсь що будуть з часом залучати більше українців у свої проекти.
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01.07.2021 01:00 Відповісти
ПО ПРИЧИНi ??? - через те що
ДОСТОЙНО ??? - гiдно
СТИКНЕТЬСЯ ??? - зiткнеться
НАДIЮСЬ ??? - сподiваюся

Не соромно робити такi прикрi помилки?
Чи в эрэфии досi не навчилися перекладати?
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01.07.2021 06:26 Відповісти
там навіть свого урюзьге толком не знають, не те що пекласти українською якусь пейсанину безглузду
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01.07.2021 10:56 Відповісти
во всьом вінавата рускаязичная челюсть і пальци!
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01.07.2021 12:17 Відповісти
Суржик в Украине зашкаливает, особенно у людей без нормального высшего образования и технарей.
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01.07.2021 13:27 Відповісти
Причиною цьому є відсутність нормальної технічної літератури на українській мові. Все на інгліш або проклятою російською.
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01.07.2021 17:33 Відповісти
Ого, грамарнаци налетіли. НАДІЮСЬ у інших сферах діяльності, крім виправлення чужих помилок у вас також все добре. Тому почніть перекладати літературу по ПМ на українську, бо скрізь все російською.
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01.07.2021 17:31 Відповісти
От Siri й перекладе
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01.07.2021 07:29 Відповісти
Нормальный такой кидок. За 3 дня до открытия увеличить налогообложение. Добро пожаловать в Украину, инвесторы!
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01.07.2021 10:14 Відповісти
Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине. Источник: https://biz.censor.net/n3274301

Давно вже пора, бо дзвонити у службу підтримку Apple в кремляндію з України це перебор
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01.07.2021 13:09 Відповісти
Недавно приобрел 12 MAX Pro, исключительно ради камеры, поскольку никогда не являлся фанатом Apple. Поработал с осью - после Winphone и Android это какой-то мрак. В магазине очень мало по-настоящему полезных приложений, большинство платные по подписке, иконки при перетаскивании группируются как сами пожелают, абсолютно контринтуитивно, невозможно просмотреть свойства медиафайла - дату создания, размер, кодек и т.п. без дополнительных программ, нижнее меню отсутствует и возврат делается то кнопкой "Back" слева, то крестиком справа, то свайпом вверх и еще много прочих проблем и неудобств, которых 10 лет назад не было в винфонах. Все это, конечно, ерунда в сравнении с шедевральной камерой, позволяющей снимать стабилизированное 4К видео кинематографического качества с рук, но Apple, по функционалу и удобству вы проигрываете рынок. Основной мой телефон сейчас на Android и я не вижу смысла менять его на IPhone.
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01.07.2021 13:21 Відповісти
У Apple давно уже ставка не на функционал, а на имидж, то есть - понты. Эти понты никогда не позволят эпл дрочерам признать недостатки iOS.
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01.07.2021 15:01 Відповісти

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