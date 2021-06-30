Ferrexpo Жеваго благодаря росту цен на руду досрочно погасит $260 миллионов долга

Совет директоров горнорудной компании Ferrexpo утвердил досрочное погашение привлеченной в 2018 году предэкспортной кредитной линии (PXF-кредит), задолженность по которой на начало 2021 года составляла $257 млн.

Согласно сообщению компании, погашение запланировано осуществить сегодня, тогда как изначально оно должно проводиться ежеквартально в период с 2020 по 2022 год, передает Интерфакс-Украина.

Ferrexpo отмечает, что решение о досрочной выплате связано с высокими показателями компании, включая недавнее завершение инвестиций и рост рынка железной руды.

Как сообщалось, Офис президента и правительство обсуждают увеличение ренты на добычу руды, мировые цены на которую за год выросли более чем вдвое.

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Напомним, Ferrexpo в 2020 году нарастила чистую прибыль на 57,5% – до $635,3 млн при увеличении выручки на 12,8% – до $1,7 млрд. В минувшем году компания увеличила суммарное производство окатышей на 7% – до 11,22 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 5,9% – до 14 млн тонн.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером компании является бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.