Турция купит 14 украинских двигателей для вертолетов

Турецкие компании Turkish Aerospace Industries (TAI) подписала соглашение с украинской "Мотор Сич" на закупку 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса.

Об этом сообщает Hurriyet, передает Европейская правда.

Согласно заявлению TAI, поставки будут завершены к 2025 году, а первые два двигателя будут переданы в сентябре 2022 года.

Первый полет ударного вертолета тяжелого класса, который будет иметь почти вдвое большую взлетную массу, чем нынешние вертолеты ATAK, намечен на 2023 год.

Компания Turkish Aerospace, основанная в 1973 году, является центром технологий в области проектирования, разработки, производства, интеграции аэрокосмических систем и модернизации в Турции.

TAI уже имеет опыт производства и модернизации ударных вертолетов - для турецкой армии сейчас производятся лицензированные копии итальянского вертолета AW129, который в Турции известен как T129 ATAK.

Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Однако и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин в интервью БизнесЦензор пояснял, что Нацагентство не может передать "Мотор Сич" в управление, поскольку закон требует получить согласие собственника на это.

Подробнее читайте в интервью главы АРМА: Керівник АРМА Віталій Сигидин: Управитель зможе провести збори Мотор Січ тільки за умови згоди власника контрольного пакету акцій

Перед этим, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда граждан и компаний из Китая, который купили контрольный пакет акций "Мотор Сичи" у президента компании Вячеслава Богуслаева, однако не смогли получить одобрения сделки в АМКУ.