Кабмин ограничил использование опасных веществ в электрическом оборудовании

Кабинет министров внес изменения в Технический регламент ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании с целью приведения украинских технических регламентов в соответствие с европейскими стандартами.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Так, постановлением устанавливается конечный срок использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, предоставляемом на рынке Украины (сейчас такие сроки являются неограниченными), которые будут отвечать действующим в ЕС:

до 21 июля 2024 года – хрома в системах охлаждения оборудования и свинца в оборудовании, используемом в двигателях внутреннего сгорания;

до конца 2025 года – свинца в электродах, используемых в измерительном оборудовании;

до конца 2022 года – свинца в медицинских изделиях для диагностики in vitro.

Кроме того, приложения к Техническому регламенту будут дополнены новыми исключениями из ограничений, а именно предоставлена ​​возможность использовать:

кадмий в трубках видеокамер до 31 марта 2027 года;

бис (2-этилгексил) фталат в резиновых деталях систем двигателей до 21 июля 2024 года.

Как пояснили в Минэкономики, принятие этого решения будет способствовать утверждению так называемого "промышленного безвиза" с ЕС.

"Заключение "промышленного безвиза" является одной из приоритетных задач для Минэкономики. Поэтому мы принимаем все необходимые шаги, чтобы привести национальное законодательство и, в частности, технические регламенты в соответствие с европейскими стандартами. Заключение Соглашения АСАА станет толчком для развития украинской промышленности и сформирует конкурентные преимущества для наших производителей на европейских рынках", – прокомментировал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.