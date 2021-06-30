БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2112 відвідувачів онлайн
Новини
283 1
євроінтеграція (58) Кабмін (7634)

Кабмин ограничил использование опасных веществ в электрическом оборудовании

Кабмин ограничил использование опасных веществ в электрическом оборудовании

Кабинет министров внес изменения в Технический регламент ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании с целью приведения украинских технических регламентов в соответствие с европейскими стандартами.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Так, постановлением устанавливается конечный срок использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, предоставляемом на рынке Украины (сейчас такие сроки являются неограниченными), которые будут отвечать действующим в ЕС:

  • до 21 июля 2024 года – хрома в системах охлаждения оборудования и свинца в оборудовании, используемом в двигателях внутреннего сгорания;
  • до конца 2025 года – свинца в электродах, используемых в измерительном оборудовании;
  • до конца 2022 года – свинца в медицинских изделиях для диагностики in vitro.

Кроме того, приложения к Техническому регламенту будут дополнены новыми исключениями из ограничений, а именно предоставлена ​​возможность использовать:

  • кадмий в трубках видеокамер до 31 марта 2027 года;
  • бис (2-этилгексил) фталат в резиновых деталях систем двигателей до 21 июля 2024 года.

Как пояснили в Минэкономики, принятие этого решения будет способствовать утверждению так называемого "промышленного безвиза" с ЕС.

"Заключение "промышленного безвиза" является одной из приоритетных задач для Минэкономики. Поэтому мы принимаем все необходимые шаги, чтобы привести национальное законодательство и, в частности, технические регламенты в соответствие с европейскими стандартами. Заключение Соглашения АСАА станет толчком для развития украинской промышленности и сформирует конкурентные преимущества для наших производителей на европейских рынках", – прокомментировал первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вам, господа-панове, поясню смысл этой хренотени. Когда я служил под знамёнами герцога Браденбургского, мы тоже пытались отхватить кусок пожирнее - т.е. ввести обязательную сертификацию (лицензирование, экспертирование) да хоть утюгов (или пирожных), а для этого создать официальную контору, которая эти разрешения будет выдавать (продавать) на условиях хозрассчёта.
Эх, сертифицировать КАЖДЫЙ электроприбор, ввозимый в Украину - это вам не мелочь по карманам тырить!
показати весь коментар
30.06.2021 16:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 