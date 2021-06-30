Руководители медучреждения в Киеве 7 лет начисляли фиктивные зарплаты, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию в "Центре первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Киева. Установлено хищение более 6,3 млн грн, выделенных на заработную плату медперсонала. Злоумышленники проводили сделки в течение 7 лет.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По материалам СБУ сообщено о подозрении главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру медицинского учреждения.

По данным следствия, чиновники наладили механизм присвоения бюджетных денег через фиктивное трудоустройство в медучреждение. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых оформили на работу и начисляли им заработную плату.

Однако фактически эти "работники" не появлялись на рабочих местах, а их "зарплату" присваивали организаторы сделки.

Установлено, что злоумышленники использовали схему в течение 2013-2019 годов.

Во время следственных действий в служебных помещениях медицинского учреждения, а также одной из столичных райгосадминистраций, правоохранители обнаружили документы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам незаконной схемы.