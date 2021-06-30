Рада одобрила отмену 100% гарантии по депозитам в "Ощадбанке"

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о присоединении государственного "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов физлиц, после чего на вклады в этом банке будет распространяться общая для всех банков сумма гарантированного государством возмещения вкладов. Сейчас все депозиты, размещенные в "Ощадбанке", защищены государством независимо от суммы.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" (№5542-1) в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает УНИАН.

Согласно пояснительной записке, законопроект определяет правовую основу для приобретения "Ощадбанком" участия в системе гарантирования вкладов физических лиц и соответствующие положения, разработанные с целью обеспечить плавность переходного периода банка.

Также законопроект предусматривает регулирование таких вопросов, как введение положений о порядке проведения стресс-тестирования системы гарантирования вкладов физлиц; совершенствование механизмов предоставления Фонда кредитной поддержки со стороны Национального банка и государства.

Кроме того, он предусматривает совершенствование процедуры установления предельного размера возмещения средств по вкладам, а также постепенное увеличение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам С 400 тыс. до 600 тыс. грн (в течение определенного периода) в случае обеспечения финансовой устойчивости Фонда гарантирования.

Согласно утвержденной правительством в 2015 году Стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из капитала госбанков: приватизацию двух крупнейших банков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Национальная экономическая стратегия до 2030 года, утвержденная правительством, предусматривает уменьшение доли госбанков в банковской системе Украины до 25%.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов обсуждает условия участия ЕБРР в капитале "Ощадбанка".