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Рада упростила ввоз пестицидов и химикатов

Рада упростила ввоз пестицидов и химикатов

Верховная Рада внесла изменения в закон "О пестицидах и агрохимикатах" в части правил ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2289 во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.

Законом исключается введенная с 2016 года норма, согласно которой обязательным условием ввоза и применения в Украине пестицидов является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады выступало против принятия этого законопроекта.

Эксперты отмечали, что исключение требования о проведении государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в стране производства может привести к тому, что на территорию Украины будут ввозиться пестициды и агрохимикаты, которые являются непризнанными ни в Украине, ни в стране, в которой они производятся. Единственным основанием для их ввоза станет разрешение Минприроды, что создает предпосылки для коррупционных правонарушений.

"Кроме этого, территория Украины может стать базой для проведения исследований и испытаний созданных за рубежом и незарегистрированных нигде пестицидов неизвестного качества, что может оказать негативное влияние на экологию. К тому же исключение упомянутого положения может привести к ввозу и применению в Украине пестицидов и агрохимикатов, не прошедших государственную регистрацию в стране производителя по разным причинам, включая их вредное воздействие", – подчеркивается в выводах экспертов парламента.

Экспертное управление ВР отмечает, что это не соответствует статьям 16 и 50 Конституции, которые гарантируют обеспечение в Украине экологической безопасности, поддержание экологического равновесия на ее территории, сохранение генофонда Украинского народа и право каждого на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

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Топ коментарі
+4
еще не все старые запасы совковые уничтожили, теперь нового говна убивающего все живое завезут, ну что за варвары, латифундистов холуи, в Раде то засели.!?...
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30.06.2021 15:29
+4
Рада упростила ввоз пестицидов и химикатов - Цензор.НЕТ 9423
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30.06.2021 20:55
+3
Зебуины колониальная администрация,они ничего не решают как и нарид. Страна мышей подопытных.
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30.06.2021 16:57
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Мля, ща воду засрут
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30.06.2021 15:19 Відповісти
еще не все старые запасы совковые уничтожили, теперь нового говна убивающего все живое завезут, ну что за варвары, латифундистов холуи, в Раде то засели.!?...
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30.06.2021 15:29 Відповісти
Зебуины колониальная администрация,они ничего не решают как и нарид. Страна мышей подопытных.
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30.06.2021 16:57 Відповісти
То вакцини випробували тепер хімії різні слуги народу одним словом
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30.06.2021 18:18 Відповісти
Покупаю агрохимию, смотрю две торговие марки украинские, начинаю вичітивать, одні індусам другі кітайцам прінадлежат, в стране где куча хімзаводов, будут завозіть не понятно что!!!!!! Це все на що вони здатні дегони бл....
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30.06.2021 17:52 Відповісти
Что ни закон,так звиздец.
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30.06.2021 18:51 Відповісти
Рада упростила ввоз пестицидов и химикатов - Цензор.НЕТ 9423
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30.06.2021 20:55 Відповісти
Звіздець не тільки бджолам, а й всьому живому... От суки зелені, вони вже зовсім охреніли.
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30.06.2021 21:08 Відповісти
да тут от зелёных только первые две буквы
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01.07.2021 08:01 Відповісти
Правильно, давно пора. С зебильем, допустим, надо бороться.
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30.06.2021 21:35 Відповісти
зебільо здохне і навіть не зрозуміє від чого
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01.07.2021 08:49 Відповісти
ПРОЩАВАЙ РОДЮЧИЙ ЧОРНОЗЕМ !!!
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01.07.2021 00:43 Відповісти
Хто там казав, що арендатори все засруть, а власники будуть берегти землю???
Ось вам і відповідь - лайнять будуть будь-якою хімією звідусіль.
Чекайте на вибух онкології перетравлювальної системи
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01.07.2021 08:53 Відповісти

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