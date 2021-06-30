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СБУ (1515) Суми (163)

СБУ провела обыски на подконтрольном Фирташу "Сумыхимпроме"

СБУ провела обыски на подконтрольном Фирташу

Служба безопасности обнаружила противоправную деятельность должностных лиц ПАО "Сумыхимпром", которые хотели довести госпредприятие до банкротства и в дальнейшем присвоить его имущество в пользу частных коммерческих структур.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО "Сумыхимпром" кредиторской задолженности общества через привлечение под залог его имущества кредитных средств, которые в дальнейшем тратились на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам", – говорится в сообщении.

Кроме того, по выводам специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Отмечается, что действия менеджмента привели к формированию долгов на сумму более 2 млрд грн, невыплате государству дивидендов и фактически невозможности законной приватизации предприятия.

В ходе открытого уголовного производства по ч.5 ст. 191 УКУ правоохранители провели обыски по местам совершения хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъяли черновую бухгалтерию и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий.

К тому же, судебные органы арестовали имущественный комплекс ПАО "Сумыхимпром".

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 99,9% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.

Как сообщалось, с начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления "Сумыхимпром" Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В декабре 2016 года прокуратура сообщила о подозрении управляющему санацией "Сумыхимпрома" Лазаковичу в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Как заявлял тогда генпрокурор Юрий Луценко, Лазакович сбежал в Москву.

Позднее, благодаря решениям судов, Лазакович продолжил исполнять обязанности управляющего санацией "Сумыхимпрома" и вернулся в Украину.

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Джерело:  СБУ


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Всі підприємства Фірташа вже давно мали бути націоналізовані. Він ворог України. Крапка.
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30.06.2021 16:05 Відповісти
Так Сумыхимпром и так государственное предприятие, куда его национализировать?
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01.07.2021 07:15 Відповісти
так было и с кразом и так будет с крем укртатнафтой , беня обанкротит и выкупит гос пакет.
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30.06.2021 16:34 Відповісти
Так сбу підконтрольна фірташу !
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30.06.2021 17:59 Відповісти
Его надо пытать в секретных тюрьмах ЦРУ и пусть выдаст всю информацию про русскую мафию. Особенно в Украине, чтобы всех их уничтожить! В Гуантанамо Фирташа навсегда отправить!
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30.06.2021 22:18 Відповісти
Американцы четко дали понять всем: он их и они его и будут доить. Так что не трудитесь.
ПЫ СЫ: чтобы ссориться, нужны двое. Попытки рассорить Украину с США из-за Фирташа ни к чему не приведут. Американцы - взрослый народ и крепко разбираются в этом тупизме. Так что не трудитесь, куме, а мирно идите на дно.
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30.06.2021 22:43 Відповісти

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