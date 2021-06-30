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Рада одобрила увеличение гарантированных выплат вкладчикам до 600 тысяч

Рада одобрила увеличение гарантированных выплат вкладчикам до 600 тысяч

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5542-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физлиц".

Документ в первом чтении поддержали 235 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что целью законопроекта является приближение украинского законодательства в сфере функционирования системы гарантирования вкладов к законодательству Евросоюза, покрытие прогнозированного объема рисков в банковской системе, решение проблемы реструктуризации долгов Фонда перед Минфином и увеличение суммы граничного размера возмещения средств Фондом гарантирования.

В частности, документ предлагает урегулировать вопросы:

  • обеспечения плавности процесса и минимизации возможных рисков с целью обретения АО "Ощадбанк" статуса банка-участника системы гарантирования вкладов физлиц;
  • обеспечения финансовой стойкости системы гарантирования вкладов физлиц путем перерасчета необходимого значения целевого показателя, установления размера базовой годовой ставки регулярного сбора и внедрения механизмов их расчета и порядка установления;
  • достижения необходимого уровня обеспеченности системы гарантирования вкладов физлиц;
  • усовершенствование процедуры установления граничного размера возмещения средств по вкладам, а также постепенное увеличение суммы размера возмещения средств по вкладам с 400 тыс. грн до 600 тыс. грн (с января 2023 года).

Ранее сообщалось, что в 2021 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует увеличить сумму возмещения в два раза – до 400 тыс. грн.

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Джерело:  Верховная Рада


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