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Киев ограничил въезд грузовиков из-за жары

Киев ограничил въезд грузовиков из-за жары

Начиная с 13:30 в Киеве правоохранители ограничили движение большегрузного транспорта более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Facebook, ограничения ввели в связи с превышением дневной температуры воздуха более +28°С.

Отмечается, что ограничения совершаются на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено позже, ориентировочно до 22:00", – говорится в сообщении.

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Джерело:  Facebook


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