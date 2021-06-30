Руководство департамента Нацбанка подало в отставку (обновлено)

Руководящий состав Департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства регулятора.

Об этом директор департамента Александр Бевз сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако, продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка", – написал Бевз.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", – подчеркнул Бевз.

Он напомнил, что полномочия Департамента лицензирования НБУ связаны с критически важной частью работы регулятора: доступ на рынок новых компаний, согласования руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияния и поглощения, оценка корпоративного управления и структур собственности.

Он уточнил, что заявления также подали заместитель директора департамента Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитирий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, а также заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарина Дашкевич и главные эксперты этого управления.

В свою очередь в НБУ сообщили, что Департамент лицензирования будет продолжать работу в штатном режиме, выполняя возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензированию банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществлению лицензионных, согласующих и регистрационных действий на платежном рынке.

На сегодня штат департамента лицензирования – это 107 человек.

"Работники Департамента обеспечивают полноценное выполнение подразделением своих функций. Новый руководитель Департамента и руководители структурных подразделений, входящих в его состав, будут назначаться на должности в порядке, установленном пунктом 31 статьи 15 закона Украины "О Национальном банке Украины", и в соответствии с установленными в Национальном банке процедурами. Налаженные прозрачные процессы минимизируют риск постороннего влияния на операционную деятельность департамента лицензирования и работу надзорных комитетов. Для Национального банка безусловным приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором расхождения в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий и новых возможностей, а не публичных обвинений", – отметили в Нацбанке.

Как сообщалось, год тому назад, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. Он также рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом.

После этого Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о назначении новым главой НБУ председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.