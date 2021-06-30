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Руководство департамента Нацбанка подало в отставку (обновлено)

Руководство департамента Нацбанка подало в отставку (обновлено)

Руководящий состав Департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства регулятора.

Об этом директор департамента Александр Бевз сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако, продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка", – написал Бевз.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", – подчеркнул Бевз.

Он напомнил, что полномочия Департамента лицензирования НБУ связаны с критически важной частью работы регулятора: доступ на рынок новых компаний, согласования руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияния и поглощения, оценка корпоративного управления и структур собственности.

Он уточнил, что заявления также подали заместитель директора департамента Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитирий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, а также заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарина Дашкевич и главные эксперты этого управления.

В свою очередь в НБУ сообщили, что Департамент лицензирования будет продолжать работу в штатном режиме, выполняя возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензированию банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществлению лицензионных, согласующих и регистрационных действий на платежном рынке.

На сегодня штат департамента лицензирования – это 107 человек.

"Работники Департамента обеспечивают полноценное выполнение подразделением своих функций. Новый руководитель Департамента и руководители структурных подразделений, входящих в его состав, будут назначаться на должности в порядке, установленном пунктом 31 статьи 15 закона Украины "О Национальном банке Украины", и в соответствии с установленными в Национальном банке процедурами. Налаженные прозрачные процессы минимизируют риск постороннего влияния на операционную деятельность департамента лицензирования и работу надзорных комитетов. Для Национального банка безусловным приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором расхождения в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий и новых возможностей, а не публичных обвинений", – отметили в Нацбанке.

Как сообщалось, год тому назад, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. Он также  рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом.

После этого Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о назначении новым главой НБУ председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Автор: 

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+10
Гонтарева вам плохая была, придурки зеленые
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30.06.2021 15:06
+10
Впечатление такое,что Зеленский собрал вокруг себя всех идиотов Украины, чтобы те не бродили по одиночке
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30.06.2021 15:24
+8
Зилёное руководство Нацбанка рулит!
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30.06.2021 14:14
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Зилёное руководство Нацбанка рулит!
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30.06.2021 14:14 Відповісти
печатний станок включили
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30.06.2021 17:09 Відповісти
...згорів від турборежиму
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01.07.2021 10:00 Відповісти
Оно по факту не столько ЗЕленое, сколько коломойское.
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30.06.2021 18:54 Відповісти
...казлодойскоє
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01.07.2021 10:00 Відповісти
зелені недоумки розвалюють банківський сектор держави! але це добре-бо ті що за недоумків трускавецьких голосували вже завтра отримають не тільки захмарні ціни в платіжках за комуналку ,а й високі ціни на хавло в супермаркетах. Тоді голод вижене їх на вулиці з транспарантами.А тоді подивимося як зелене стадо почне перетворюватися в порохоботів.
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30.06.2021 21:39 Відповісти
Ну да. Чтоб блохи сдохли от голода - сперва должна умереть собачка...
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01.07.2021 10:29 Відповісти
Гонтарева вам плохая была, придурки зеленые
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30.06.2021 15:06 Відповісти
Гонтареву к стати охраняли охранники януковоща во время ее работы в НБУ.
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01.07.2021 10:16 Відповісти
Впечатление такое,что Зеленский собрал вокруг себя всех идиотов Украины, чтобы те не бродили по одиночке
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30.06.2021 15:24 Відповісти
Це все новіє ліца...
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30.06.2021 21:40 Відповісти
У украинцев есть такая привычка, я бы сказа Национальная традиция, привести к власти всяких там деревенских идиотов, потом взять бандуру в руки и Спiвати пiснi про важку крiпатску долю...
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30.06.2021 15:28 Відповісти
это далеко не деревенские идиоты, а вот про крыпацьку долю -це так
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30.06.2021 17:22 Відповісти
У украинцев? Ошибаетесь. Это манкурты, навезенные с *********. Или думаете зря членин и сралин голодоморы устраивали? Как и на Крыму - в основном, были навешены *********, для рабскости и покорности .
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01.07.2021 07:01 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10835409.html
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01.07.2021 07:10 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/UKRAINE/v-muzee-golodomora-pokazali-dokumenty-o-zaselenii-donbassa-russkimi-v-1930-e-176212_.html
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01.07.2021 07:12 Відповісти
а ха-ха единственно , что радует , когда не будь будет , подъем
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30.06.2021 17:32 Відповісти
доступ на рынок новых компаний, согласования руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияния и поглощения, оценка корпоративного управления и структур собственности.Источник:https://biz.censor.net/n3274254 - це ж які там порядні та чесні фахівці працювали, щоб біля ТАКОГО корита можливостей щей про НБУ та Державу дбати?? Так любили свою работи та НБУ, бідолахи...а тепер може прийдеться з Кончі Заспи виїджати та і "коней" треба годувати....
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30.06.2021 18:00 Відповісти
ермак-Козырь, гауляйтер Украины от руSSкого мира, лучше знает как НБУ управлять.
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30.06.2021 20:01 Відповісти
Забудьте про транши МВФ. Это уже точка.
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30.06.2021 20:09 Відповісти
Про транши МВФ уже давно можно забыть.

Последняя точка - зампред Сологуб, которого зеляди выдавили из НБУ, ушел работать в МВФ.
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01.07.2021 11:19 Відповісти

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