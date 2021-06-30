Украина с начала года открыла 11 новых экспортных рынков, – Госпродпотребслужба

За шесть месяцев 2021 года для украинских производителей открыто 11 экспортных рынков, что на одно направление меньше, чем за весь 2020 год.

Об этом сообщила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы работаем со странами Европейского Союза, с очень перспективными странами Азии и Африки. В работе – еще около ста экспортных рынков, которые планируется открыть для украинских производителей", – отметила она.

Так, с начала 2021 года для украинских производителей молока и молочных продуктов были открыты рынки Литвы, Японии, Аргентины, Ливии и Кувейта. Для производителей переработанного животного белка открылся рынок Сербии, для производителей столовых яиц – Эфиопии. Литва также открыла рынок для экспорта арахнидов для нужд защиты растений. Со Словакией утвержден сертификат здоровья для импорта живых улиток для разведения из Украины, с Иорданией и Кувейтом – сертификаты на экспорт мелкого рогатого скота.

Также переутверждены 63 формы сертификатов на продукцию животного происхождения со странами-членами СНГ в связи с выходом Украины из Соглашения о сотрудничестве в отрасли ветеринарии.

Кроме того, подписано договор с Северной Македонией о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, что "должно стать дополнительным рычагом для активизации торговли продуктами растительного происхождения".