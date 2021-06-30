Рада одобрила обязательное использование биотоплива в бензине с 1 мая 2022 года

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3356-д об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в транспортной отрасли с 1 мая 2022 года.

За такое решение проголосовали 293 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Авторами законодательной инициативы является ряд народных депутатов, в частности, Андрей Герус, Олег Семинский, Андрей Жупанин (все – фракция "Слуга народа"), Инна Совсун (фракция "Голос"), Михаил Бондарь ("Европейская солидарность").

Глава энергокомитета Рады Андрей Герус отметил, что этот законопроект является важным для экологии и развития аграрного сектора, отечественные предприятия "с легкостью могут производить биоэтанол".

"В Киеве, например, больше всего загрязняет воздух транспорт. Эти выбросы после реализации законопроекта будут снижаться. Это европейская практика, и законопроект поддержан Секретариатом Европейского Энергосообщества", – отметил Герус, уточнив, что добавление биокомпонентов предлагается сделать постепенным – с 3% в первом году (2022 год), 4% – в следующем и 5% в дальнейшем.

"Абсолютно спокойно будут все автомобили ездить на этом топливе", – подчеркнул глава комитета.

Согласно тексту законопроекта №3356-д, он определяет обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонентов) во всех объемах автомобильных бензинов с 1 мая 2022 года не менее 5% при абсолютной погрешности ±0,5%.

Исключением являются бензины с октановым числом 98 и выше, а также те, что поставляются для потребностей Министерства обороны.

Предусматривается также ведение учета содержания жидкого биотоплива согласно утверждаемому профильным министерством порядку. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по производству и/или импорту топлива, а также торговлю им, обязуются не позже 1 июля года, следующего за отчетным, предоставлять администратору учета информацию о фактическом содержании биокомпонентов.