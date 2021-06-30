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Кабмин одобрил международные полеты через аэропорт "Житомир"

Кабмин одобрил международные полеты через аэропорт

Кабинет министров одобрил открытие международного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

На данный моент, говорится в пояснительной записке к документу, "Международный аэропорт Житомир им.С.П. Королева" ООО "Аккорд" является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

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