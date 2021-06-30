"Укрпошта" перечислила в госбюджет 83 миллиона дивидендов
АО "Укрпошта" в июне перечислило в государственный бюджет 82,5 млн грн дивидендов по итогам 2020 года.
Как сообщила пресс-служба компании, на выплату дивидендов было направлено 50% чистой годовой прибыли за прошлый год, которая составила 165 млн грн.
Кроме того, "Укрпошта" выплатила за прошлый год в бюджеты и целевые фонды 3 млрд грн налогов и сборов.
Как сообщалось, по результатам 2020 года "Укрпошта" сократила прибыль до 185 млн грн, тогда как по итогам работы в 2019 году компания получила 405,36 млн грн чистой прибыли.
При этом первый квартал 2021 года "Укрпошта" завершила с убытком в размере 128 млн грн.
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