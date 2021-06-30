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Рада приняла необходимый для получения кредита от МВФ закон о банках

Рада приняла необходимый для получения кредита от МВФ закон о банках

Верховная Рада приняла закон №4367 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

Соответствующий документ во втором чтении поддержали 279 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Закон совершенствует вопросы регулирования деятельности банков, укрепление банковской системы Украины, устранения накопленных проблемных вопросов, выявленных во время наблюдательной и регуляторной деятельности Нацбанком, а также приведено законодательство Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках.

Кроме того, документ совершенствует ряд положений закона "О банках и банковской деятельности", в частности, в части: требований к капиталу банков; банковского надзора; полномочий совета банка, системы внутреннего контроля и управления рисками; требований относительно приобретения существенного участия в банке; связанных лиц; создание и лицензирование банков; порядка открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины и другое.

Нацбанку предоставляется право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью проекта закона является совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранения накопленных проблемных вопросов, выявленных во время наблюдательной и регуляторной деятельности НБУ, а также приведения законодательства Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках .

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Джерело:  Верховная Рада


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